Promouvoir le tourisme lié aux soins de santé basés sur la médecine chinoise : la 4e Conférence sur la santé et le bien-être de Chongqing (Shizhu) est lancée en Chine





CHONGQING, Chine, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- Le 22 août, la 4e Conférence sur la santé et le bien-être de Chongqing (Shizhu) a été inaugurée dans la ville de Huangshui du comté de Shizhu. Lors de la cérémonie d'ouverture, 15 projets prévoyant un investissement total de 41 milliards de yuans chinois ont été lancés. Tous ces projets jouent un rôle essentiel au développement du secteur des soins de santé dans le comté de Shizhu.

Cette année, la conférence se concentre sur le thème Chinese Medicine with Epidemic Prevention and Healthcare (La médecine chinoise appliquée à la prévention des épidémies et aux soins de santé), un sujet qui est parfaitement aligné sur l'idée du gouvernement de Shizhu de « développer un tourisme basé sur la médecine chinoise ».

Aujourd'hui, l'industrie de la phytothérapie chinoise bio est en train de se développer rapidement dans le comté de Shizhu. On y trouve plus de 20 867 hectares de terres consacrées à la plantation à vaste échelle et près de 20 espèces de plantes qui génèrent une production annuelle de 65 000 tonnes de produits. L'échelle des plantations et le rendement de la Coptis chinensis (aussi appelé coptide ou fil d'or chinois) représentent 60 % de la production chinoise et 40 % de la production mondiale.

Au cours des dernières années, le gouvernement de Shizhu a priorisé le traitement approfondi de la phytothérapie chinoise en construisant des institutions sanitaires de médecine chinoise et des établissements de soins pour les personnes âgées.

Dernièrement, l'hôpital de réadaptation de Huangshui, qui est affilié à l'Université médicale de Chongqing a ouvert ses portes après avoir obtenu un financement de 350 millions de yuans de l'Université médicale de Chongqing. En parallèle, 13 musées-boutiques de médecine chinoise ont été construits et inaugurés dans la zone de Huangshui. On retrouve aujourd'hui 13 centres de récupération types dans le comté de Shizhu. Des soins de santé basés sur la médecine traditionnelle chinoise sont fournis dans plus de 75 % des dispensaires de village. Shizhu a également été classée comme une « unité nationale avancée de médecine traditionnelle chinoise de premier rang ».

« Compte tenu de la situation particulière de cette année en matière de prévention des épidémies et des avantages qu'offre Shizhu en matière de ressources diététiques, nous avons centré cette conférence sur le thème La médecine chinoise appliquée à la prévention des épidémies et aux soins de santé. Dans la prochaine étape, nous commencerons par construire des maisons de soins infirmiers pour créer un centre de santé de référence à l'échelle nationale, et ce dans le but de transformer le tourisme basé sur la médecine traditionnelle chinoise en un nouveau facteur de croissance économique pour le comté de Shizhu », a déclaré le directeur de la Commission des soins de santé de Shizhu, Yang Linquan, dans l'émission en direct de la conférence intitulée La médecine chinoise appliquée à la prévention des épidémies et aux soins de santé qui a été diffusée sur la plate-forme Xinhua Cloud.

Lors de la séance de signature de la cérémonie inaugurale, le gouvernement de Shizhu a signé 15 projets dont le total des investissements prévus s'élève à 41 milliards de yuans chinois. Ces projets concernent le tourisme médical, la fabrication de produits médicaux, la logistique commerciale, les services de commerce électronique, la construction d'infrastructures et bien d'autres domaines.

Le livre blanc de la santé et du bien-être de Shizhu a été publié lors de la cérémonie d'ouverture pour démontrer que Shizhu va de l'avant pour développer son industrie de la santé.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1232172/Chongqing_Shizhu_Health_and_Wellness_Conference_Arena.jpg

Communiqué envoyé le 24 août 2020 à 06:45 et diffusé par :