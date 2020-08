Bona annonce que Pontus Cornelius succèdera à Kerstin Lindell au poste de président et PDG en janvier 2021





MALMÖ, Suède, 24 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona, une entreprise mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui la nomination de Pontus Cornelius au poste de président et PDG de la société à compter du 11 janvier 2021. Kerstin Lindell, l'actuelle présidente et PDG, quittera son poste pour celui de présidente du conseil d'administration de Bona.



« Pontus est un leader exceptionnellement talentueux qui apportera une vision stratégique solide à la société. Le conseil et moi-même lui souhaitons la bienvenue au sein de l'équipe », a déclaré Mme Lindell. « Cela a été un honneur d'occuper le poste de présidente et PDG de Bona au cours des 14 dernières années. Entre la célébration du 100e anniversaire de Bona, l'entrée dans de nouvelles catégories et les fluctuations des conditions de marché, ce fut un plaisir de travailler avec l'équipe intelligente et dévouée de Bona. Je suis impatiente de garder le contact dans mon futur rôle de présidente du conseil d'administration. »

Le 11 janvier 2021, M. Cornelius commencera son rôle de président-directeur général en travaillant en étroite collaboration avec Mme Lindell afin d'assurer une transition en douceur. Au même moment, Mme Lindell deviendra présidente du conseil d'administration de Bona.

« En qualité de membre du conseil consultatif de Bona depuis 2017, j'ai un point de vue intérieur de la forte croissance de la société au fil des ans et de sa longue histoire d'engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité », a déclaré M. Cornelius. « Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec l'équipe talentueuse de Bona et de poursuivre la dynamique positive en matière de direction et d'innovation dans le secteur pour un avenir durable. »

Plus récemment, M. Cornelius a occupé le poste de président et PDG d'Ernströmgruppen AB, un conglomérat industriel suédois privé axé sur le développement d'entreprises B2B dans diverses industries de niche. Sous la direction de M. Cornelius, Ernströmgruppen s'est développé pour devenir un groupe de plus de 30 entreprises (avec un chiffre d'affaires d'environ 250 millions d'euros/1 000 employés) poursuivant l'objectif commun de créer des entreprises numériques et durables pour les générations futures. Avant son mandat chez Ernströmgruppen, M. Cornelius a occupé des postes de direction dans des petites et grandes entreprises lui conférant une vaste compréhension des meilleures pratiques pour la croissance des entreprises. M. Cornelius, qui a travaillé et vécu à l'étranger en Europe, en Asie et aux États-Unis, vit actuellement à Göteborg, en Suède, mais prévoit de s'installer à Malmö au début du mois de janvier.

M. Cornelius a ajouté : « L'avenir est vert du point de vue à la fois moral et commercial. Avec la longue histoire de Bona en matière de solutions durables innovantes, j'attends avec impatience la prochaine décennie et au-delà comme un moment pour créer de nouvelles solutions novatrices et de pérenniser la société. »

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits d'entretien de sols et de finition de sols en bois dur à l'eau. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour les surfaces de sol les plus haut de gamme, telles que le bois, le carrelage, le vinyle, le caoutchouc, le stratifié et les revêtements souples. Le chiffre d'affaires de Bona s'est élevé à 2,8 milliards SEK (soit 257 millions EUR) en 2019. Son siège se situe à Malmö, en Suède, et la société est représentée à l'échelle mondiale par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 5 usines. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bona.com.

