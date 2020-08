Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 23 août 2020

Dimanche 23/08/2020 POKER LOTTO Main gagnante: A-C, 9-S, 3-C, 7-S, 8-C. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGA DICE LOTTO4, 21, 24, 28, 31 & 39 No comp. 8. PICK-2: 0 6 PICK-3: 9 5 8 PICK-4: 5...

Le pont Samuel-De Champlain continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel les dimanches de 21 h 30 à 22 h 30 durant le mois d'août tandis que le pays s'apprête à relancer l'économie de façon sécuritaire. « Les citoyens et citoyennes de la...