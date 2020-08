Convocation de presse - Rassemblement pour sauver la marina de Lachine





MONTRÉAL, le 23 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des plaisanciers du Port de Lachine conjointement avec l'Opposition officielle à l'Hôtel de ville de Montréal, Ensemble Montréal, vous convient à une conférence de presse lors de laquelle leurs porte-paroles respectifs présenteront une pétition en appui à la marina de Lachine.

Seront présents :

Mme Josée Côté, Présidente et porte-parole officielle de l'Association des plaisanciers;

Mme Martine Rochon, Vice-présidente administration et co-porte-parole de l'Association des plaisanciers;

M. Alan DeSousa, élu d'Ensemble Montréal et maire de l'arrondissement de Saint-Laurent

Quoi : Conférence de presse



Quand : Lundi, le 24 août 2020 à 12h00



Où : En face de l'édifice Lucien-Saulnier (Hôtel de Ville temporaire de Montréal)

155, rue Notre-Dame Est

