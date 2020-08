Marco se lance avec un capital propre engagé initial de 500 millions EUR pour saisir les opportunités du marché européen du run-off de l'assurance dommages





Marco Capital Holdings Limited ("Marco") vient de se lancer sur le marché européen de la liquidation de portefeuilles (run-off) en assurance dommages. Basé à Malte, Marco ciblera des opportunités run-off en provenance d'Europe continentale, du Royaume-Uni et du Lloyd's of London.

Fondé et dirigé par Simon Minshall, ancien directeur financier de l'assureur en liquidation de portefeuilles DARAG et ancien directeur financier adjoint chez Endurance, et Jonathan Walker, ancien banquier d'affaires F&A ré/assurance chez Merrill Lynch et Baring Brothers et responsable de l'initiative Marco's Origination, Marco fait son entrée sur le marché européen du run-off avec une équipe exécutive aguerrie (qui sera présentée au fur et à mesure des nominations), un solide conseil d'administration et de substantielles ressources en capital fournies par l'investisseur majoritaire Oaktree et par la direction de Marco.

"Marco entre sur le marché européen de la liquidation de portefeuilles à un moment opportun, durant lequel la nécessité de résoudre les questions de succession et de proposer des solutions de gestion de capital a été exacerbée par les conditions extraordinaires auxquelles les assureurs sont confrontés en 2020 - des deux côtés du bilan comptable. Marco vise à fournir une contrepartie professionnelle et suffisamment capitalisée aux assureurs et réassureurs à la recherche de solutions run-off et autres", déclare M. Minshall.

Et Dieter Wemmer, président du conseil de Marco, d'ajouter: "En tant qu'ancien vendeur de réserves de sociétés de liquidation de portefeuilles, j'ai pleinement conscience de la demande pour des contreparties hautement professionnelles et bien capitalisées. Au-delà de 2020, la dynamique du secteur de l'assurance dommages comprend l'impact à venir de l'assurtech, qui touchera les business modèles traditionnels et intensifiera la demande pour des solutions de gestion des capitaux. Marco se positionnera comme un acteur du marché disposant du professionnalisme, de l'intégrité et du capital nécessaires pour répondre à cette demande".

Le conseil d'administration de Marco's Insurance (directeurs indépendants non exécutifs) sera composé de -

Président: Dieter Wemmer - ancien directeur financier du Groupe Allianz SE, ancien directeur financier du Groupe Zurich. Actuellement au CA d'UBS;

Rolf Tolle - premier directeur du CA de la franchise Lloyd, actuellement au CA de QBE;

Monika Sebold-Bender - ancienne membre du CA du Groupe ERGO en charge de l'assurance dommages, ancienne membre du CA de Generali Deutschland, et ayant occupé divers postes de direction chez Allianz SE et AXA Allemagne. Actuellement au CA de MS Amlin Europe;

Juanita Bencini - ancienne associée de KPMG spécialisée dans le risque. Actuellement au CA de divers assureurs et d'une banque à Malte.

La stratégie de Marco est de cibler les opportunités commerciales run-off de l'assurance dommages en provenance d'Europe, du Royaume-Uni et du Lloyd's of London, via l'acquisition de portefeuilles de réserves pour pertes d'assurance non-vie, avec structures de réassurance, transferts de pertes sur portefeuilles, assurance de développement défavorables, transferts de partie VII ou acquisition d'entités.

Marco

Basé à Malte, Marco est un fournisseur européen de solutions run-off de l'assurance dommages. Le Groupe propose des solutions de finalité aux assureurs pour les activités abandonnées, l'optimisation des bilans et autres via l'acquisition de portefeuilles de réserves pour pertes, par le biais de la réassurance et l'acquisition d'entités. Adossé à un capital propre engagé initial de 500 millions EUR, qui sera augmenté par des fonds propres auxiliaires, et disposant de capitaux levés non dépensés de 750 millions EUR, Marco offre une gamme de produits sans pareil aux assureurs à la recherche de solutions de finalité dans le domaine de l'assurance dommages en Europe. Oaktree est investisseur majoritaire de Marco.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

