Warner Bros. Games et DC Annoncent Gotham Knights

BURBANK, Californie, 23 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Warner Bros. Games et DC annoncent aujourd'hui Gotham Knights, un tout nouveau jeu vidéo Action RPG en monde ouvert à la troisième personne en développement chez Warner Bros. Games Montréal. Gotham Knights met en scène la famille Batman et propose aux joueurs d'incarner Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, une nouvelle garde de super-héros entraînés DC qui aura pour mission de protéger Gotham City suite à la mort de Batman.

Présentant une histoire originale se déroulant dans l'univers Batman DC, Gotham Knights propose une Gotham City dynamique et interactive où un élément criminel explosif a décimé les rues. Avec le Beffroi comme base d'opérations, cette nouvelle ère de héros percera les mystères qui relient les chapitres les plus sombres de l'histoire de la ville et devra vaincre des ennemis notoires au cours d'affrontements épiques. Les joueurs doivent empêcher Gotham de sombrer dans le chaos et se réinventer dans leur propre version du nouveau Chevalier noir.

Gotham Knights est jouable en solo ou à deux joueurs dans une expérience coopérative en ligne, et sera disponible en 2021 sur les systèmes de loisir interactif PlayStation®5, PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, les consoles de la famille Xbox One y compris sur Xbox Series X et Xbox One X, et sur PC.

« Avec Gotham Knights, l'équipe de Warner Bros. Games Montréal donne vie à la famille de personnages Batman d'une manière unique pour ravir les fans et les nouveaux joueurs », a déclaré David Haddad, président de Warner Bros. Games. « Alors que nous embarquons dans une nouvelle ère de narration interactive, notre équipe de développement a travaillé d'arrache-pied pour créer une nouvelle expérience approfondie au sein de l'univers Batman de DC. »

« L'équipe est ravie d'annoncer Gotham Knights et de partager notre travail mettant en avant une histoire différente des super-héros DC », a déclaré Patrick Redding, directeur créatif de Warner Bros. Games Montréal. « Nous sommes impatients de voir les fans incarner cette nouvelle garde de puissants super-héros DC composée de Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, et résoudre un mystère original dans une Gotham City aussi vivante que palpitante. »

Dans Gotham Knights, les joueurs peuvent explorer le monde ouvert de Gotham à travers cinq districts différents et patrouiller dans les rues sombres de la ville en utilisant une variété de capacités de déplacement et de mouvements de combat héroïques, ainsi que l'emblématique Bat-moto. À mesure que Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin progressent, leurs compétences spécifiques évolueront, de même qu'un arsenal croissant d'armes et d'équipement. Révélé dans la vidéo de présentation officielle , Gotham Knights propose aux joueurs de prendre part à des scénarios riches, comprenant des confrontations contre certains des plus célèbres super-vilains de DC, tels que Mr. Freeze, qui s'apprête à engloutir Gotham City dans la glace.

Les personnages jouables dans Gotham Knights comprennent :

Batgirl , également connue sous le nom de Barbara Gordon, est une combattante déterminée et une hackeuse expérimentée. En tant que fille du commissaire décédé de Gotham, Jim Gordon, elle avait aidé Batman comme Oracle dans le passé. Maintenant, après des années de récupération et de préparation, elle est prête à assumer son nouveau rôle à l'aide de son tonfa de mêlée et de ses compétences en kickboxing, capoeira et jiu-jitsu.

, également connue sous le nom de Barbara Gordon, est une combattante déterminée et une hackeuse expérimentée. En tant que fille du commissaire décédé de Gotham, Jim Gordon, elle avait aidé Batman comme Oracle dans le passé. Maintenant, après des années de récupération et de préparation, elle est prête à assumer son nouveau rôle à l'aide de son tonfa de mêlée et de ses compétences en kickboxing, capoeira et jiu-jitsu. Nightwing est Dick Grayson, le premier Robin, qui était le protégé de Batman avant de devenir un héros à part entière. C'est un leader naturel et le membre le plus âgé et le plus sage de la famille Batman. La maîtrise acrobatique de Nightwing est complétée par une utilisation experte de ses doubles bâtons d'escrime, ce qui lui permet d'éliminer efficacement les ennemis.

est Dick Grayson, le premier Robin, qui était le protégé de Batman avant de devenir un héros à part entière. C'est un leader naturel et le membre le plus âgé et le plus sage de la famille Batman. La maîtrise acrobatique de Nightwing est complétée par une utilisation experte de ses doubles bâtons d'escrime, ce qui lui permet d'éliminer efficacement les ennemis. Red Hood , anciennement connu sous le nom de Jason Todd, est un anti-héros féroce et imprévisible. Il doit son tempérament à sa mort et à sa résurrection orchestrée des mains d'un des ennemis les plus dangereux de Batman. Red Hood a du mal à garder son sang-froid mais n'hésitera pas à s'interposer lorsqu'un ami est menacé. Son entraînement lui a permis d'acquérir une force surhumaine et une maîtrise de multiples techniques de combat avec toutes sortes d'armes - à la fois traditionnelles et de haute technologie.

, anciennement connu sous le nom de Jason Todd, est un anti-héros féroce et imprévisible. Il doit son tempérament à sa mort et à sa résurrection orchestrée des mains d'un des ennemis les plus dangereux de Batman. Red Hood a du mal à garder son sang-froid mais n'hésitera pas à s'interposer lorsqu'un ami est menacé. Son entraînement lui a permis d'acquérir une force surhumaine et une maîtrise de multiples techniques de combat avec toutes sortes d'armes - à la fois traditionnelles et de haute technologie. Robin est Tim Drake, le jeune prodige et génie de l'équipe, qui est un maître du raisonnement déductif. En tant que véritable disciple de la mission de Batman, il est motivé par la conviction que Gotham City a besoin de protection et espère être le genre de héros incarné par Batman. Combattant expert armé de son bâton rétractable et doué dans une variété de techniques furtives, Robin possède également une formation combinée en guerre psychologique et en sciences du comportement.

Pour en savoir plus sur Gotham Knights, rendez-vous sur gothamknightsgame.com ou rejoignez la conversation de la Communauté sur Twitter ( @GothamKnights ), YouTube (GothamKnights), Instagram ( @GothamKnights ), Facebook (GothamKnights), Discord (GothamKnights).

Vous pouvez également retrouver tous les assets sur l'espace presse de Warner Bros. Games. Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant puis sur « Inscrivez-vous » : http://www.warnerbrosgames-press.com/ .

À propos de Warner Bros. Games

Warner Bros. Games, une division de Warner Bros. Home Entertainment, Inc, est un éditeur, un développeur, un concédant et un distributeur mondial de premier plan de contenu de divertissement pour le monde interactif sur toutes les plateformes, y compris les jeux pour consoles, consoles portables, mobiles et ordinateurs, autant pour les titres internes que les titres de tiers. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à l'adresse www.wbgames.com .

À propos de Warner Bros. Games Montréal

Créé en 2010, Warner Bros. Games Montréal, un studio de développement de Warner Bros. Games, conçoit des jeux vidéo AAA pour les joueurs du monde entier. Le studio, qui met son expertise au service des marques les plus prestigieuses des Studios Warner Bros, incluant DCE, a précédemment développé Batman : Arkham OriginsMC et travaille actuellement sur Gotham Knights, un nouveau jeu vidéo de rôle et d'action en mode ouvert se déroulant dans l'univers de DC. Pour de plus amples renseignements sur Warner Bros. Games Montréal, veuillez consulter le site Web http://wbgamesmontreal.com/fr/ .

À propos de DC

DC est l'un des plus grands éditeurs de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques au monde et regroupe certains des personnages les plus emblématiques et les plus reconnaissables jamais créés. En tant qu'unité créative de WarnerMedia, DC est chargé d'intégrer stratégiquement ses histoires et ses personnages aux domaines du cinéma, de la télévision, des produits de consommation, du divertissement à domicile, des jeux interactifs ainsi qu'au service d'abonnement numérique de l'univers DC. Pour de plus amples renseignements, visitez dccomics.com et dcuniverse.com .

BATMAN et tous les personnages et éléments © & tm connexes sont la propriété de DC.

LE LOGO DE WARNER BROS. GAMES, LE BOUCLIER WB : tm & © sont la propriété de Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)



* PlayStation®Plus est requis pour la coopération en ligne. PS Plus est un abonnement payant avec des frais récurrents facturés automatiquement à la fréquence choisie par le consommateur lors de l'achat jusqu'à son annulation. Les utilisateurs doivent être âgés de plus de 7 ans et les utilisateurs de moins de 18 ans ont besoin d'une autorisation parentale, sauf les utilisateurs en Allemagne qui doivent être âgés d'au moins 18 ans. Des conditions s'appliquent, voir playstation.com/legal

