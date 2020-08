/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pont Samuel-De Champlain : Illumination arc-en-ciel tous les dimanches en août pour appuyer une relance sécuritaire/





MONTRÉAL, le 16 août 2020 /CNW/ - Le pont Samuel-De Champlain continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel les dimanches de 21 h 30 à 22 h 30 durant le mois d'août tandis que le pays s'apprête à relancer l'économie de façon sécuritaire.

« Les citoyens et citoyennes de la grande région de Montréal, comme ailleurs au pays, se préparent à une relance sécuritaire de notre économie tout en vivant la pandémie de la COVID-19. Tous les dimanches soirs en août, l'illumination arc-en-ciel du pont Samuel-De Champlain nous rappellera l'importance de veiller à la sécurité de tous tandis qu'un nombre croissant de gens se préparent à retourner au travail, à l'école et à leurs activités récréatives. Restons vigilants et travaillons ensemble à bâtir un avenir plus résilient et prospère. »

-- L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

