SAB Biotherapeutics annonce le dosage du premier patient de l'essai clinique de phase 1b de SAB-185 pour le traitement du COVID-19





SAB Biotherapeutics (SAB), une société biopharmaceutique de stade clinique qui développe une plateforme novatrice d'immunothérapie pour produire des anticorps polyclonaux ciblés, a annoncé aujourd'hui le dosage du premier patient dans le cadre de son essai clinique de phase 1b visant à évaluer l'innocuité et l'activité pharmacologique du SAB-185, un agent thérapeutique contre le COVID-19. Le SAB-185, développé à partir de la nouvelle plateforme technologique de SAB qui exploite la réponse immunitaire humaine native pour offrir une option thérapeutique différenciée aux effets très puissants et capable de répondre aux mutations virales, est actuellement testé dans le cadre d'un essai de phase 1 en cours auprès de volontaires sains pour le traitement du COVID-19.

« Nous pensons que le SAB-185 a le potentiel d'être une option de traitement différenciée offrant une correspondance très spécifique contre la complexité, la diversité et les mutations du SRAS-CoV-2. Le dosage du premier patient de cette étude constitue pour nous une étape majeure, alors que nous continuons à faire progresser notre solide programme contre le COVID-19, et représente une avancée dans la lutte contre la crise sanitaire mondiale en cours », a déclaré Eddie J. Sullivan, PhD, cofondateur et président-directeur général de SAB Biotherapeutics. « La rapidité avec laquelle nous avons fait progresser notre programme reflète notre profonde compréhension des anticorps polyclonaux humains, le besoin pressant d'options de traitement et l'engagement de notre équipe dans le développement d'une nouvelle classe d'immunothérapies conçues pour établir un modèle réactif applicable en cas de crise sanitaire. Nous sommes impatients de continuer à déployer notre programme relatif au COVID-19 et de développer des capacités de réponse rapide face aux maladies nouvelles et émergentes. »

Le SAB-185, un anticorps thérapeutique humain polyclonal qui neutralise puissamment le SRAS-CoV-2 vivant avec des titres plus élevés que le plasma de convalescence, a été développé à partir de la plateforme exclusive DiversitAbtm de SAB qui exploite la réponse immunitaire humaine native pour produire des anticorps polyclonaux humains. L'approche novatrice de SAB, à savoir l'utilisation de bétail génétiquement modifié pour produire des anticorps entièrement humains, permet la production évolutive et fiable de produits à base d'anticorps neutralisants, ciblés et aux effets très puissants. Cette approche a accéléré le développement rapide de cette immunothérapie novatrice contre le COVID-19 en déployant la même réponse immunitaire naturelle que celle des patients guéris pour lutter contre la maladie, mais avec une concentration d'anticorps ciblés beaucoup plus élevée.

L'essai clinique de phase 1b est une étude randomisée, en double aveugle et à doses croissantes de SAB-185 administrées par voie intraveineuse chez 21 patients atteints de COVID-19 léger ou modéré. Le critère d'évaluation primaire de l'étude est l'innocuité. Les critères secondaires incluent une évaluation de l'évolution du COVID-19 léger ou modéré chez les patients ambulatoires. Les données des études de phase 1 et 1b seront utilisées pour éclairer la posologie et la conception des études ultérieures de phase 2 sur l'innocuité et l'efficacité. Il est prévu de mener l'essai de phase 1b au niveau de plusieurs sites, dont celui de Sanford Health à Sioux Falls dans le Dakota du Sud.

« Nous sommes ravis de participer à cet essai clinique pour étudier l'innocuité du SAB-185, un nouveau candidat thérapeutique à base d'anticorps polyclonaux humains, premier en son genre, contre le COVID-19 », a déclaré David A. Pearce, PhD, président de l'innovation et de la recherche chez Sanford Health.

« Notre objectif est de faire progresser la science à propos du COVID-19 afin que les médecins puissent être mieux préparés à traiter ce nouveau coronavirus à l'avenir », a confié pour sa part le Dr Susan Hoover, chercheuse principale et médecin spécialiste des maladies infectieuses chez Sanford Health. « Cet agent thérapeutique serait un traitement qui pourrait potentiellement améliorer les résultats de nos patients au stade précoce, voire même éviter leur hospitalisation. »

Le JPEO-CBRND (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense) du département de la Défense des États-Unis (Department of Defense, DoD) apporte un soutien direct aux essais cliniques de phases 1 et 1b du SAB-185 pour le compte de l'OASD(HA) (Office of the Assistant Secretary of Defense for Health Affairs) et de la DHA (Defense Health Agency).?Pour plus d'informations sur l'essai de phase 1b, veuillez consulter https://clinicaltrials.gov (Identifiant : NCT04469179).

À propos du SAB-185

Le SAB-185 est un candidat thérapeutique à base d'anticorps polyclonaux entièrement humains qui ciblent spécifiquement et neutralisent puissamment la COVID-19. L'agent thérapeutique a été développé à partir du nouveau programme RRAP (Rapid Response Antibody Program) DiversitAbtm de SAB en collaboration avec l'USG. CSL Behring s'est engagé pour la fabrication clinique dans le cadre des essais définitifs. SAB a déposé une demande d'homologation de nouveau médicament expérimental (Investigational New Drug, IND) et a produit les doses cliniques initiales en seulement 98 jours après le début du programme. Le nouvel agent thérapeutique, généré à partir d'une sous-unité de la souche SARS-CoV-2 de Wuhan, a montré la neutralisation des souches de Munich et de Washington dans des études précliniques. Les données précliniques ont également montré que le SAB-185 était plus puissant que l'immunoglobuline G (IgG) de convalescence d'origine humaine.

À propos de SAB Biotherapeutics, Inc.

Biotherapeutics, Inc. (SAB) est une société biopharmaceutique de stade clinique qui promeut une nouvelle classe d'immunothérapies à base d'anticorps polyclonaux entièrement humains. En utilisant un génie génétique et une science des anticorps figurant parmi les plus complexes au monde, SAB a développé une plateforme unique qui est capable de produire rapidement à l'échelle commerciale des immunothérapies polyclonales humaines naturelles, spécifiquement ciblées et aux effets puissants. Le SAB-185, un candidat thérapeutique à base d'anticorps polyclonaux entièrement humains contre le COVID-19, est actuellement développé avec le soutien financier initial de la BARDA (Biomedical Advanced Research Development Authority), qui fait partie de l'ASPR (Assistant Secretary for Preparedness and Response) du département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis, et du JPL-EB (Joint Project Lead for Enabling Biotechnologies) du JPEO-CBRND (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense) du département de la Défense (Department of Defense, DoD). En plus du COVID-19, le portefeuille de la société couvre également des programmes sur le diabète de type 1, les greffes d'organes et la grippe. Pour plus d'informations, consulter : www.sabbiotherapeutics.com ou suivez @SABBantibody sur Twitter.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 août 2020 à 09:00 et diffusé par :