Sortie de la mise à jour du maire de Gunfire Reborn





Gunfire Reborn est un jeu FPS + Roguelite + RPG. Depuis son lancement dans Accès anticipé en mai, il garde une place dans le top 10 des meilleurs vendeurs hebdomadaires de Steam et maintient toujours 95% d'avis positifs. Duoyi Interactive Entertainment, l'équipe de développement de Gunfire Reborn, met à jour le jeu presque chaque semaine et effectue aujourd'hui une mise à jour majeure de la version, qui comprend un nouveau héros, une nouvelle difficulté de jeu, les nouvelles armes et les nouveaux monstres.

Le nouveau héros s'appelle Qing Yan, et son prototype est le faucon. Contrairement au prince héritier et le Ao Wu, Qing Yan est un héros de mêlée qui utilise l'armure comme défense. Il a deux compétences uniques - Saut et fente. Sauter en tant que compétence principale permet à Qing Yan de sauter en avant avec un coup de pied dur. Il inflige des dégâts à tous les ennemis avec 7 mètres et restaure l'armure lorsqu'il frappe un ennemi. Fendre est la compétence secondaire qui permet à Qing Yan de cliver imprudemment et d'infliger des dégâts aux ennemis en forme d'éventail. Si vous voulez ressentir le sentiment de vous montrer parmi un groupe d'ennemis, essayez le Kung Fu Hero - Qing Yan!

Pour les joueurs qui ont déjà passé la difficulté élite et atteint le niveau 120, la meilleure nouvelle est que Gunfire Reborn introduit le mode cauchemar! En tant que version améliorée de la difficulté élite, la difficulté cauchemar a amélioré les monstres, donc les joueurs qui aiment les défis ne doivent pas le manquer!

Sting et Talisman sont deux nouvelles armes. Le mode de tir de Sting tournera automatiquement entre rafale à trois coups, rafale à deux coups et rafale à un coup. Talisman est une arme qui peut basculer entre différents éléments et verrouiller automatiquement la faiblesse de l'ennemi.

Il y a deux nouveaux monstres: Elite Corrupt Monk et Umbrella Spirit. Elite Corrupt Monk peut créer sa propre image miroir avec une aura démoniaque et invoquer le périlleux Grand Lantern Spirit. Umbrella Spirit est un monstre qui ressemble à un parapluie et adore voler à basse altitude. Il est difficile de détecter son existence dans la nuit de Duo Fjord.

Gunfire Reborn est un jeu extrêmement rentable, et il y a une réduction de 10% sur Steam maintenant! Pour vous connecter avec d'autres joueurs pour obtenir des conseils ou jouer en coopération, rejoignez le Discord officiel.

