Shanghai Electric accélère l'avancement du projet de mine de charbon intégrée Thar Block-1





SHANGHAI, 21 août 2020 /CNW/ - Le premier avion nolisé affrété par Shanghai Electric et Air China a décollé de l'aéroport international de Pudong à Shanghai le 4 août, emmenant au Pakistan le premier contingent de construction composé de centaines d'ouvriers, d'ingénieurs et de gestionnaires de Shanghai Electric dans le cadre du soutien à l'accélération de l'avancement du projet Thar Block-1 Integrated Coal Mine Power, un projet énergétique majeur du corridor économique Chine-Pakistan (CPEC).

L'avancement de la construction du projet a été interrompu par les restrictions de voyage entraînées par la pandémie, qui ont rendu difficile l'entrée des travailleurs dans le pays, provoquant une importante pénurie de main-d'oeuvre sur le chantier et ralentissant la progression générale. Les projets de construction à Dubaï et Pan?evo sont également confrontés aux mêmes difficultés.

Avec l'aide et les conseils du gouvernement municipal de Shanghai, Shanghai Electric a coordonné avec Air China l'affrètement de plusieurs avions pour des milliers de techniciens et de cadres afin d'accélérer l'avancement des trois grands projets. Tous les vols sont effectués avec les mesures de santé et de sécurité les plus strictes tout au long du voyage afin de garantir la sécurité de tout le personnel de construction. La première livraison de plus de 4 tonnes de fournitures comprenant des équipements de protection individuelle, des produits de première nécessité, des articles de bureau et des médicaments d'urgence a également été expédiée vers les destinations.

L'équipe a été reçue par les responsables de l'entreprise à l'aéroport international de Jinnah le 4 août et remplacera les ingénieurs et cadres chinois locaux dont le retour a été retardé en raison du déclenchement de la pandémie de COVID-19. Tout le personnel de construction suivra les mesures de confinement conformément à la réglementation locale dès son arrivée. Les procédures de construction doivent fonctionner conformément aux directives anti-pandémie, et des mesures de prévention des infections ont été mises en place par Shanghai Electric pour créer un environnement de travail respectant les strictes consignes de biosécurité, protégeant la sécurité et la santé de tous les travailleurs sur le site.

Situé dans le désert de Thar, dans la partie sud-est de la province pakistanaise du Sindh, le projet de mine de charbon intégrée Thar Block-1 couvre une zone de plus de 9 000 kilomètres carrés. La mine de charbon devrait atteindre une capacité de production annuelle de 7,8 millions de tonnes et alimenter deux centrales à charbon de 660 mégawatts capables de fournir une électricité abordable et fiable à 4 millions de foyers pakistanais.

« En tant que projet prioritaire de l'initiative "Belt and Road" et du CPEC, l'achèvement du projet intégré de mine de charbon Thar Block-1 sera une importante contribution au progrès du développement énergétique du Pakistan. Cependant, la COVID-19 a soulevé des difficultés sans précédent aux opérations de construction », a déclaré M. Song Zaile, directeur général de Thar Coal Block-1 Power Generation Company (PVT) Ltd (SPV de Shanghai Electric au Pakistan).

« Pour relever les défis, nous avons travaillé sur plusieurs fronts afin de limiter au maximum les perturbations causées par cette crise sanitaire mondiale tout en adoptant des mesures anti-pandémie renforcées pour prévenir la transmission du virus sur place », a-t-il ajouté.

