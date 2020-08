Conflit de travail au port de Montréal : une trêve et réouverture dimanche





MONTRÉAL, le 21 août 2020 /CNW/ - Le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal (SCFP 375) et l'Association des employeurs maritimes (AEM) ont conclu une entente de principe sur une trêve de sept mois mettant fin à la grève qui avait débuté le 10 août 2020.

Michel Murray, porte-parole du SCFP 375, et Martin Tessier, président de l'AEM, ont tenu une conférence de presse conjointe à cet effet.

Les parties sont heureuses d'avoir trouvé un terrain d'entente sur les paramètres d'une trêve ce matin. Elles sont confiantes qu'elles vont pouvoir arriver à une entente de principe négociée d'ici à la fin de la trêve, le 20 mars 2021. Une rencontre pour établir un protocole de retour au travail est prévue demain et le port sera de nouveau fonctionnel à partir de 7 h dimanche matin.

Les deux parties ont convenu de suspendre tout moyen de pression durant ces mois. Elles pourront, d'un commun accord, recourir à l'arbitrage à l'issue de cette trêve si certains points restent en litige.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1450 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

L'Association des employeurs maritimes a comme mission de représenter les intervenants du milieu maritime des ports de Montréal, Trois-Rivières/Bécancour, Hamilton et Toronto. Elle négocie et administre les conventions collectives de ses membres qui incluent des propriétaires et/ou exploitants et/ou agents de navires ainsi que des entreprises d'arrimage.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 21 août 2020 à 17:37 et diffusé par :