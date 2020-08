Suspension de la négociation par l'OCRCVM - FOG

Le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal (SCFP 375) et l'Association des employeurs maritimes (AEM) ont conclu une entente de principe sur une trêve de sept mois mettant fin à la grève qui avait débuté le 10 août 2020. Michel Murray,...

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le mardi 25 août prochain. Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la députée de Verchères,...

La Monnaie royale canadienne (la « Monnaie ») a le plaisir de publier ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2020, qui donnent des renseignements sur ses activités, les marchés qui influent sur celles-ci et ses prévisions pour les...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : FogChain Corp. Symbole CSE : FOG Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 16 h 24 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter)...

Reprise des négociations pour : Société : HANSTONE GOLD CORP. (anciennement Hanstone Capital Corp.) Symbole à la Bourse de croissance TSX : HANS (anciennement HANS.P) Reprise (HE) : 09 h 30 08/24/2020 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre...