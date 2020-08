Le gouvernement du Canada félicite les nouveaux agents des pêches qui ont été formés pendant la pandémie





CORNWALL, ON, le 20 août 2020 /CNW/ - Pêches et Océans Canada est fier d'accueillir dans ses rangs les 30 diplômés de la troupe 119, qui se joignent à une équipe composée de plus de 600 agents des pêches en poste partout au pays. Les agents des pêches du Canada jouent un rôle crucial dans la conservation et la protection des zones marines et côtières du Canada, ainsi que des ressources halieutiques et de leur habitat.

Lors d'une cérémonie spéciale tenue au Centre NAV de Cornwall, en Ontario, les diplômés, que l'on a qualifiés de « troupe COVID 119 », ont réfléchi à la nature unique de leur formation reçue dans le contexte d'une pandémie. Les recrues ont commencé leur parcours en février 2020 en suivant une formation à bord donnée par la Garde côtière canadienne à Halifax, suivie d'une formation d'orientation donnée au dépôt de la GRC à Regina, comme il est d'usage de le faire pour les nouveaux agents des pêches. Cependant, lorsque le dépôt de la GRC a été fermé à cause de la COVID-19, la formation cruciale de la troupe en matière d'application de la loi a été suspendue, et les recrues ont été renvoyées dans leurs collectivités d'origine afin de se mettre en quarantaine comme le reste du Canada.

Heureusement, la capacité d'adaptation et le dévouement sont deux caractéristiques capitales de bons agents des pêches. Après une période d'isolement initiale, la troupe a pu se retrouver et terminer sa formation sur l'application de la loi au Centre NAV de Cornwall en suivant les directives de distanciation physique. Les diplômés vont maintenant suivre une formation pratique de 30 mois dans les bureaux locaux de Conservation et Protection situés partout au pays.

La ministre Bernadette Jordan n'a pas pu assister à la cérémonie, mais elle a envoyé un message vidéo à la troupe pour la féliciter de sa persévérance en ces circonstances extrêmes et uniques.

« Je suis si fière d'accueillir dans nos rangs ce groupe exceptionnel de nouveaux agents des pêches. La formation des agents des pêches est difficile dans le meilleur des cas, et les circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvés étaient particulièrement difficiles. Je suis convaincue que votre capacité à vous adapter et à réussir en ces temps difficiles vous servira non seulement dans votre travail de protection de nos ressources marines, mais que votre aptitude à surmonter l'adversité sera une source d'inspiration pour d'autres qui vous emboîteront le pas. Félicitations, et bonne chance pour la prochaine phase de votre formation. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

