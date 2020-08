Un nouvel investissement pour garantir l'approvisionnement en respirateurs N95 fabriqués au Canada afin de protéger nos travailleurs de la santé





BROCKVILLE, ON, le 21 août 2020 /CNW/ - Chaque jour, nos travailleurs de la santé de première ligne risquent leur santé pour lutter contre la COVID-19 et prendre soin de leurs concitoyens. Il faut fournir à ces héros l'équipement de protection dont ils ont besoin pour assurer leur propre sécurité ainsi que celle de leurs patients et de leurs familles. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario prennent donc des mesures pour garantir un approvisionnement sûr en fournitures médicales fabriquées au Canada. Cela permettra de protéger la santé et la sécurité de ces travailleurs.

Le premier ministre, Justin Trudeau, et le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, ont annoncé aujourd'hui un accord entre le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Ontario et 3M Canada en vue d'un investissement conjoint pour agrandir une usine de fabrication de respirateurs N95 à Brockville, en Ontario. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario soutiendront l'investissement en capital de 3M en versant 23,33 millions de dollars chacun. L'usine livrera 25 millions de respirateurs N95 au gouvernement du Canada et 25 millions de respirateurs N95 au gouvernement de l'Ontario, et ce, chaque année pendant cinq ans. Grâce à cet accord, 50 millions de respirateurs N95 seront fabriqués tous les ans pour aider les travailleurs de la santé, les premiers intervenants et d'autres travailleurs essentiels à poursuivre leur important travail.

La santé et la sécurité de tous les Canadiens demeurent la priorité du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario. Alors que nous relançons notre économie de façon graduelle et sécuritaire, nous continuerons de travailler avec l'industrie canadienne et d'effectuer des investissements stratégiques pour soutenir nos travailleurs de la santé. Cela permettra aussi d'accroître la résilience de notre pays face aux éventuelles futures vagues du virus.

« Depuis le tout début, nos travailleurs de la santé sont aux premières lignes de notre lutte contre la COVID-19. Tant que le virus représente une menace, nous devons nous assurer que ces héros disposent du matériel dont ils ont besoin. Cet accord avec 3M Canada souligne l'engagement du gouvernement du Canada à protéger ceux qui en font énormément pour assurer la santé et la sécurité de leurs concitoyens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre province et notre pays ont mis leur puissance manufacturière au service de la lutte contre la COVID-19. Nous avons encouragé les entreprises à produire les équipements de protection individuelle et les fournitures médicales essentielles dont nous avons besoin pour sauver des vies. Nous sommes fiers de nous joindre à nos partenaires fédéraux pour investir dans la nouvelle usine de fabrication de respirateurs N95 de 3M. Cet investissement nous permettra de créer des emplois et de faire progresser notre reprise économique, mais surtout, de protéger nos travailleurs de la santé de première ligne durant et après la pandémie. »

-- L'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

« Depuis le début de la pandémie, nos travailleurs de la santé de première ligne ont travaillé sans relâche pour assurer la sécurité et la santé des Canadiens. Notre partenariat avec 3M Canada nous permet de garantir un approvisionnement en fournitures vitales fabriquées au Canada. De plus, ce partenariat permet de veiller à ce que nos travailleurs de la santé disposent de l'équipement de protection dont ils ont besoin pour poursuivre leurs efforts incroyables, et ce, en toute sécurité. »

-- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Le partenariat de l'Ontario avec 3M et le gouvernement fédéral offrira une solution ontarienne pour assurer l'approvisionnement en fournitures médicales essentielles dont ont besoin nos travailleurs de première ligne et nos professionnels de la santé. Cette nouvelle usine contribuera à créer des emplois, à renforcer la chaîne d'approvisionnement et à accroître davantage notre capacité de production de calibre mondial. »

-- L'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

« Cet investissement à long terme avec 3M pour la production de respirateurs N95 contribuera à augmenter l'approvisionnement du Canada en équipement de protection individuelle (EPI) et à créer des emplois au pays. En fabriquant ces respirateurs très recherchés ici même en Ontario, nous pouvons offrir aux travailleurs dans divers services essentiels un accès fiable à cet important élément d'EPI. »

-- L'honorable Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance d'accroître la disponibilité des respirateurs N95 en Amérique du Nord. Nous sommes très fiers de mettre en oeuvre une solution proprement canadienne qui contribuera à augmenter l'approvisionnement en EPI dans la région nord-américaine au profit des travailleurs de la santé, des premiers intervenants et des personnes qui jouent un rôle de premier plan au sein de l'industrie et du secteur de l'infrastructure. Nous remercions les gouvernements du Canada et de l'Ontario pour leur étroite collaboration dans ce dossier et partageons leur objectif de protéger les Canadiens. »

-- Penny Wise, présidente, 3M Canada

La livraison des respirateurs N95 fabriqués grâce à cet investissement commencera au début de 2021 et permettra de répondre aux besoins actuels des travailleurs de la santé de première ligne.

permettra de répondre aux besoins actuels des travailleurs de la santé de première ligne. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, la nouvelle usine de Brockville devrait produire plus de 100 millions de respirateurs N95 chaque année.

devrait produire plus de 100 millions de respirateurs N95 chaque année. Le respirateur N95 est l'un des éléments d'EPI les plus importants pour ce qui est d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs de la santé de première ligne et de limiter la propagation de la COVID-19.

3M est un chef de file reconnu dans le domaine des produits de protection respiratoire, et ses capacités de production de respirateurs N95 sont en forte demande dans le monde entier. La proposition de 3M Canada a été retenue parmi les plus de 500 propositions que le gouvernement a reçues et examinées concernant les respirateurs N95.

est un chef de file reconnu dans le domaine des produits de protection respiratoire, et ses capacités de production de respirateurs N95 sont en forte demande dans le monde entier. La proposition de a été retenue parmi les plus de 500 propositions que le gouvernement a reçues et examinées concernant les respirateurs N95. 3M Canada a une longue histoire au Canada et emploie environ 2 000 personnes au pays. L'entreprise exploite actuellement des usines de fabrication en Ontario ( Perth , Brockville , Mississauga et London ), au Québec ( Chicoutimi ) et au Manitoba ( Morden ), ainsi que plusieurs installations de recherche et développement à l'échelle du pays.

a une longue histoire au et emploie environ 2 000 personnes au pays. L'entreprise exploite actuellement des usines de fabrication en ( , , et ), au Québec ( ) et au ( ), ainsi que plusieurs installations de recherche et développement à l'échelle du pays. Le 20 mars, le gouvernement du Canada a annoncé le Plan canadien de mobilisation du secteur industriel pour lutter contre la COVID-19. Ce plan est un appel à l'action lancé aux fabricants pour qu'ils soutiennent les efforts de lutte contre la COVID-19 en accélérant et en augmentant la capacité industrielle nationale afin de répondre aux besoins en fournitures essentielles.

