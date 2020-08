Fronsac annonce ses résultats pour le trimestre terminé le 30 juin 2020 ainsi que les distributions mensuelles du T4 2020 et fait le point sur ses activités





MONTRÉAL, 21 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : FRO.UN) Fiducie de Placement Immobilier Fronsac («?Fronsac?») annonce ses résultats pour le trimestre terminé le 30 juin 2020 et des distributions mensuelles en espèces de 0,213 ¢ par part, soit 2,555 ¢ par part sur une base annualisée, lesquelles seront payables les 30 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2020 aux porteurs de parts inscrits aux registres en date des 15 octobre, 16 novembre et 15 décembre 2020, respectivement.



Pour le trimestre terminé le 30 juin 2020, Fronsac a généré des fonds récurrents provenant de l'exploitation («?FPE récurrents?») de 1,25 ¢ par part comparativement à 1,03 ¢ par part pour le trimestre terminé le 30 juin 2019, soit une augmentation de 21 %. Les FPE récurrents ont totalisé 1 830 892 $, soit une augmentation de 63 % (1 121 743 $ au cours du même trimestre en 2019). Au cours du deuxième trimestre 2020, les revenus de location ont atteint 3 203 394 $ alors qu'ils étaient de 2 192 484 $ au cours du même trimestre en 2019, soit une augmentation de 46 %. Le résultat net d'exploitation s'est établi à 2 450 381 $ alors qu'il était de 1 704 459 $ au même trimestre en 2019, soit une augmentation de 44 %. Pour le deuxième trimestre de 2020, Fronsac a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 2 515 312 $ ou 1,71 ¢ par part comparativement à un résultat net de 145 694 $ ou 0,13 ¢ par part au cours du même trimestre en 2019.

Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2020, Fronsac a généré des FPE récurrents de 2,35 ¢ comparativement à 2,01 ¢ par part pour la même période en 2019, soit une augmentation de 17 %. Les FPE récurrents ont totalisé 3 293 605 $, soit une augmentation de 55 % par rapport à la même période de l'exercice financier 2019 (2 122 227 $). Au cours de la période de six mois terminée le 30 juin 2020, les revenus de location ont atteint 6 067 000 $ alors qu'ils étaient de 4 191 579 $ pour la même période en 2019, soit une augmentation de 45 %. Le résultat net d'exploitation s'est établi à 4 649 167 $ alors qu'il était de 3 261 215 $ pour la même période en 2019, soit une augmentation de 43 %. Pour la période de six mois terminée le 30 juin 2020, Fronsac a enregistré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 6 633 788 $ ou 4,74 ¢ par part comparativement à un résultat net de 196 564 $ ou 0,19 ¢ par part pour la même période en 2019.

Jason Parravano, président et chef de la direction a déclaré : «?En cette période difficile, nous sommes heureux de déclarer un autre trimestre solide. Durant le 2ième trimestre, nous avons une fois de plus réalisé une croissance de nos FPE par part de plus de 10% grâce à un portefeuille immobilier équilibré et en croissance. Les forces de notre portefeuille ont été mises à l'épreuve au début du trimestre et les résultats finaux ont été une forte collection des loyers et un effet minimal sur nos résultats financiers.?Nous sommes privilégiés d'avoir bâti un portefeuille composé d'immeubles bien localisés loués à des locataires robustes. »

Mise au point sur les activités :

Fronsac a connu un deuxième trimestre actif. La résilience du portefeuille de Fronsac a non seulement été démontrée par une excellente perception de loyers, mais Fronsac a réussi à agrandir son portefeuille par ces ajouts :

Le 7 avril, acquisition d'une épicerie Métro à Gatineau, QC;

Le 1 er juin, acquisition d'une station-service Ultramar à Trois-Rivières, QC;

Le 1 er juin, acquisition d'une station-service Ultramar combinée à un restaurant Subway à Bécancour, QC, aux fins de réaménagement. La construction est amorcée et le site sera livré aux locataires à la fin de 2020;

Au début de juin, Fronsac a amorcé la construction d'une station-service Ultramar combinée à un restaurent Dic Ann's, ainsi que d'un restaurent détaché Benny & Co. à Valleyfield, QC. Le site sera livré aux locataires au début de 2021;

Au milieu de juin, Fronsac a amorcé la construction d'une station-service Ultramar combinée à un restaurent Subway à Coteau-du-Lac, QC. Le site sera livré aux locataires à la fin de 2020. Fronsac avait acquis ce site en novembre 2019.

Suite au deuxième trimestre, le 16 juillet, Fronsac a fait l'acquisition d'un terrain vacant sur le Boulevard Wilfrid Hamel à Québec, QC. Le 3 août, la construction d'une station-service Pétro Canada a débuté et le site sera livré aux locataires à la fin de 2020.

À l'heure actuelle, pratiquement toute la superficie locative brute de Fronsac a repris ses activités et la perception de loyers en juin, en juillet et en août avoisine les 100 %. Fronsac a choisi d'aider ses locataires propriétaires de petites entreprises admissibles en participant au programme Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial («?AUCLC?»). Les résultats du deuxième trimestre tiennent compte des allègements qui ont été octroyés à nos locataires dans le cadre du programme. Le gouvernement du Québec a également annoncé qu'il participerait au programme en remboursant aux propriétaires d'immeuble 50 % de leur perte, réduisant ainsi les pertes sur les propriétés du Québec à 12,5 %. Fronsac a également collaboré avec les locataires de plus grande taille et moins affectés par la pandémie de COVID-19, en offrant des ententes de report de loyers pour les mois d'avril, de mai et de juin. L'incidence des réductions de loyers liées au programme AUCLC s'élèvera à environ 1 % des loyers mensuels de Fronsac pour les mois d'avril, de mai et de juin 2020.

Les tableaux ci-après présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que le rapprochement des frais provenant de l'exploitation pour les périodes terminées le 30 juin 2020 et 2019. Ils devraient être lus avec les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour les périodes terminées le 30 juin 2020 et 2019.

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION ANNUELLE

6 mois Périodes terminées les 30 juin 2020 2019 ? % Situation financière Revenus de location 6 067 000 4 191 579 1 875 421 45% Revenus totaux 6 067 000 4 191 579 1 875 421 45% Résultat net (perte nette) et résultat global (perte globale) 6 633 788 196 564 6 437 224 - Résultat net d'exploitation(1) 4 649 167 3 261 215 1 387 952 43% FPE (1) 3 293 605 2 122 227 1 171 378 55% FPE récurrents (1)(2) 3 293 605 2 122 227 1 171 378 55% FPEA (1) 3 046 411 2 086 315 960 096 46% BAIIA (1) 4 588 405 3 014 265 1 574 140 52% Immeubles de placement (3) 168 805 328 123 749 775 45 055 553 36% Total de l'actif 157 837 222 117 063 470 40 773 752 35% Total des dettes et emprunts (4) 75 298 413 57 132 626 18 165 787 32% (incluant les lignes de crédit) 79 228 413 61 397 626 17 830 787 29% Total des débentures convertibles 3 041 705 3 237 582 (195 877) (6%) Total des capitaux propres 72 971 365 49 508 119 23 463 246 47% Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 139 966 446 105 464 238 34 502 208 33% Par part FPE 0,0235 0,0201 0,0034 17% FPE récurrents 0,0235 0,0201 0,0034 17% FPEA 0,0218 0,0198 0,0020 10% Distributions 0,0128 0,0111 0,0017 15% (1) Voir les sections appropriées pour le rapprochement à la mesure IFRS la plus rapprochée et la section ''Mesures financières non-définies par les IFRS'' (2) Les FPE récurrents excluent les ''Autres revevenus'' tels que présentés dans les états financiers consolidés (3) Inclut la valeur des immeubles de placement détenus par l'intermédiaire de coentreprises; voir la note 4 (Immeubles de placement) et la note 5 ([1] valeur des immeubles productifs; [2] immeubles locatifs et [3] immeubles en cours d'aménagement) des états financiers consolidé (4) Exclut les débentures convertibles





RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET AUX FONDS PROVENANT DE L'EXPLOITATION 3 mois 6 mois Périodes terminées les 30 juin 2020 2019 ? 2020 2019 ? Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 2 515 312 145 694 2 369 618 6 633 788 196 564 6 437 224 Coûts d'émission des débentures - 30 660 (30 660) 30 660 (30 660) ? de la valeur des immeubles 14 908 790 562 (775 654) (2 362 973) 1 632 799 (3 995 772) ? de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (20 228) 975 (21 203) (425 134) 77 126 (502 260) Rémunération fondée sur des parts (75 550) 118 400 (193 950) 104 450 181 580 (77 130) ? de la composante passif des débentures convertibles 56 167 31 850 24 317 18 379 19 101 (722) ? de la juste valeur des instruments financiers dérivés (666 305) 5 550 (671 855) (688 205) (13 655) (674 550) Désactualisation des obligations locatives 6 804 - 6 804 13 516 - 13 516 Impôts sur le résultat (216) (1 948) 1 732 (216) (1 948) 1 732 FPE(1) 1 830 892 1 121 743 63% 3 293 605 2 122 227 55% FPE par part 0,0125 0,0103 21% 0,0235 0,0201 17% FPE récurrents 1 830 892 1 121 743 63% 3 293 605 2 122 227 55% FPE récurrents par part 0,0125 0,0103 21% 0,0235 0,0201 17% Distributions 939 031 592 324 346 707 1 814 824 1 156 149 658 675 Distributions par part 0,0064 0,0056 14% 0,0128 0,0111 15% FPE - après distributions 0,0061 0,0047 29% 0,0108 0,0090 19% FPE récurrents - après distributions 0,0061 0,0047 29% 0,0108 0,0090 19% Distributions par part en % de FPE par part 51% 54% (3%) 54% 55% (1%) FPE récurrents par part 51% 54% (3%) 54% 55% (1%) Nombre moyen pondéré de parts en circulation De base 146 966 499 109 279 842 37 686 657 139 966 446 105 464 238 34 502 208 Dilué 151 262 384 114 157 122 37 105 262 144 262 331 110 341 518 33 920 813 (1) Voir les sections appropriées pour le rapprochement à la mesure IFRS la plus rapprochée et la section ''Mesures financières non-définies par les IFRS'' (2) Les FPE récurrents excluent les ''Autres revenus'' tels que présentés dans les états financiers consolidés

À propos de Fronsac - Fiducie de placement immobilier Fronsac est une fiducie à capital variable effectuant l'acquisition d'immeubles commerciaux dont la gestion est entièrement faite par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Fronsac met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Fronsac auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Fronsac ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l'exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation) n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 30 juin 2020 et le rapport de gestion de FPI Fronsac peuvent être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com

Pour plus d'information, veuillez contacter Jason Parravano au 450 536-5328.

