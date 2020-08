Un sondage international mené auprès de professionnels de la santé montre une préférence pour les lecteurs de glycémie qui aident les personnes atteintes de diabète à atteindre leurs objectifs d'autoprise en charge





~Résultats du sondage international mené à l'aveugle publiés dans le numéro du mois d'août du Journal of Diabetes Science and Technology~

MALVERN, Pennsylvanie, le 21 août 2020 /CNW/ - LifeScan, Inc., un chef de file mondial dans le domaine de la surveillance de la glycémie et fabricant des produits de la marque renommée OneTouch®, a annoncé aujourd'hui la publication des résultats d'un sondage mené à l'aveugle dans le numéro du mois d'août du Journal of Diabetes Science and Technology. Les résultats ont montré que les professionnels de la santé qui traitent des personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 et qui utilisent les données du lecteur de glycémie pour faciliter les décisions de traitement, avaient une nette préférence pour un lecteur qui fournit des renseignements supplémentaires, des messages et des conseils directement au patient. Ces caractéristiques supplémentaires soutiennent l'atteinte des objectifs d'autoprise en charge, selon les recommandations énoncées dans les lignes directrices de pratique clinique relatives au diabète.

Le sondage en ligne, géré par la firme d'études de marché IPSOS, a été mené auprès de 353 professionnels de la santé situés aux États-Unis, (70), au Canada (71), en France (70), en Allemagne (70) et en Italie (72). Plus précisément, 151 endocrinologues, 102 médecins de premier recours et 100 infirmiers/éducateurs spécialisés en diabète ont participé au sondage. Ces professionnels de la santé ont eu l'occasion de visualiser, sur des pages Web interactives, des écrans de lecteurs de glycémie de quatre fabricants et d'évaluer la manière dont ces lecteurs présentent les informations aux patients selon 8 énoncés clés provenant des lignes directrices. Les critères d'évaluation ont été mis au point à l'aide des lignes directrices de l'American Diabetes Association et de l'Association européenne pour l'étude du diabète.

« Le fait que nos partenaires cliniques à l'échelle mondiale expriment une préférence pour notre lecteur de glycémie renforce notre objectif de fournir des outils de qualité qui permettront aux patients d'avoir une meilleure autoprise en charge de leur diabète. Cela nous rappelle l'importance des trente années d'écoute qui ont mené au perfectionnement de notre produit et le caractère essentiel de la relation patients-professionnels de la santé », a déclaré Brian Heald, vice-président principal et chef de produit à LifeScan. « L'autoprise en charge du diabète est complexe. Il est important que nos produits soient simples d'utilisation, précis et fiables. Nous sommes ravis de ces résultats et du fait que notre gamme de produits est privilégiée par les professionnels de la santé. »

Dans tous les pays, et pour l'ensemble des professionnels de la santé oeuvrant dans les différentes disciplines ayant répondu au sondage, le lecteur OneTouch Verio ReflectMC a été significativement mieux classé en ce qui a trait à l'utilité clinique pour toutes les questions liées aux lignes directrices (70-84 %, p < 0,05) que les trois autres lecteurs. Les participants au sondage ont visualisé des captures d'écran sans nom de marque de quatre lecteurs de glycémie et ils ont classé le lecteur OneTouch Verio ReflectMC au premier rang la plupart du temps (plus de 70 %) pour les énoncés portant sur :

- Le meilleur moyen d'afficher les informations relatives à l'autosurveillance pour permettre aux patients de faire le suivi de leurs progrès par rapport aux objectifs glycémiques;

- Le meilleur outil pour les aider à comprendre leurs résultats et tendances hyperglycémiques afin qu'ils puissent prendre des mesures pour éviter les hyperglycémies; et

- Les meilleurs commentaires et aperçus sur les données de glycémie basse, pour les aider à les détecter et à savoir quand réagir en cas d'hypoglycémie.

« En tant qu'infirmière, chercheuse et spécialiste en soins du diabète et en éducation sur le diabète, nous avons cherché à mieux comprendre les caractéristiques associées aux lecteurs qui sont recherchées par les professionnels de la santé partenaires en tant que membres des équipes soignantes de leurs patients. La gamme de produits et le processus doivent soutenir les plans de soins individuels », a déclaré Deborah Greenwood, Ph. D., inf. aut., BC-ADM, CDCES, FADCES et présidente de l'AADE (maintenant Association of Diabetes Care and Education Specialists) en 2015. « Ce sondage montre que pour l'ensemble des marchés et des spécialités, les professionnels de la santé préfèrent les caractéristiques qui peuvent aider les personnes atteintes de diabète à prendre des mesures immédiates qui leur permettent de prendre en charge leur glycémie et d'améliorer leurs résultats. »

Le sondage a présenté les caractéristiques de quatre des lecteurs de glycémie les plus récents de quatre grands fabricants pour permettre aux professionnels de la santé d'examiner et d'évaluer l'utilité et les avantages de chaque lecteur de glycémie en ce qui a trait à sa capacité à les aider (ainsi qu'à aider leurs patients) à atteindre les objectifs précisés dans les documents présentant les lignes directrices; les lecteurs ont été présentés en ligne sous forme d'images sans nom de marque. Un comité directeur formé de professionnels de la santé a élaboré des énoncés d'évaluation sur l'utilité de chaque lecteur en se basant sur huit lignes directrices cliniques clés pour la prise en charge du diabète (p. ex., Standards of Medical Care in Diabetes de l'American Diabetes Association (ADA), 2019, Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: Association européenne pour l'étude du diabète (EASD) et ADA, 2018).

Greenwood D, and Grady M., Healthcare professional perceptions of blood glucose meter features that support achievement of self-management goals recommended by clinical practice guidelines. Journal of Diabetes Science and Technology. 2020.

À propos de LifeScan

Ayant comme vision de créer un monde sans limites pour les personnes atteintes de diabète, LifeScan est un chef de file mondial dans le domaine de la surveillance de la glycémie - à l'échelle mondiale, plus de 20 millions de personnes comptent sur les produits de la marque OneTouch® pour les aider à prendre en charge leur diabète. Pendant plus de 35 ans, LifeScan s'est engagée de manière indéfectible à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de diabète en mettant au point des produits caractérisés par leur simplicité, leur exactitude et leur fiabilité. Pour de plus amples renseignements, consultez les sites www.LifeScan.com et www.OneTouch.ca/fr.

