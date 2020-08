Le Salon de jeux de Québec déménagera au Méga Centre Beauport





MONTRÉAL, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - Loto-Québec relocalisera le Salon de jeux de Québec au Méga Centre Beauport, au 847, rue Clemenceau, à Québec, à la fin du mois de novembre 2021. Cette décision fait suite à l'étude réalisée par la firme KPMG, qui évaluait les impacts d'un déménagement de l'établissement de jeux et d'une bonification de l'offre de jeu dans la région de Québec. En conclusion, l'étude recommandait la relocalisation du Salon de jeux de Québec à l'intérieur d'un nouveau corridor réduisant l'accès des populations vulnérables au site afin de favoriser une meilleure acceptabilité sociale et le maintien de l'offre de jeu actuelle.

Le nouveau site n'est pas considéré comme un environnement où il y a des populations vulnérables selon la composante matérielle de l'indice de défavorisation de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), comparativement à l'emplacement actuel du Salon de jeux, dans le secteur Vanier. Le site du Méga Centre Beauport offre également plusieurs avantages, dont ceux d'être situé dans un secteur facile d'accès, à proximité du réseau routier, et de comporter de nombreux espaces de stationnement pour la clientèle.

« Le nouveau Salon de jeux de Québec demeurera un lieu de divertissement dynamique, conforme à nos standards de qualité et de sécurité. Les mesures de contrôle et de sensibilisation habituelles en matière de jeu responsable seront appliquées », a affirmé Lynne Roiter, présidente et chef de la direction de Loto-Québec.

Critères de sélection

Dans l'étude de KPMG, les cinq critères suivants ont été retenus quant au choix d'un scénario concernant l'offre de jeu dans la région de la Capitale-Nationale :

Acceptabilité sociale;

Impact sur la région de Charlevoix;

Développement économique de la ville de Québec;

Considérations financières;

Impact sur l'offre périphérique.

Le Méga Centre Beauport, centre commercial connu dans la région, est situé en périphérie du centre-ville de Québec, dans le corridor recommandé par KPMG. Loto-Québec y installera également son centre de paiement aux gagnants ainsi que ses bureaux administratifs. Un bail d'une durée de cinq ans, avec des options de renouvellement, a été signé. Il débutera en novembre 2021. Entre-temps, le Salon de jeux au centre commercial Fleur de Lys demeurera ouvert à la clientèle selon les heures habituelles, ajustées en fonction des restrictions liées à la COVID-19.

Soulignons que la relocalisation du Salon de jeux n'entraînera pas l'ajout d'appareils de loterie vidéo dans le secteur Vanier et que le retrait des 335 appareils sera permanent.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités.

