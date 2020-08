La série Galaxy Note20 5G et les Galaxy Buds Live de Samsung disponibles en magasin et en ligne au Canada





De plus, une révélation surprise pour les fans de BTS: les Galaxy Buds+ BTS Edition sont maintenant disponibles au Canada

MISSISSAUGA, ON, le 21 août 2020 /CNW/ - Les Galaxy Note20 5G et Galaxy Note20 Ultra 5G de Samsung, la première gamme de Note compatible 5G, et est maintenant disponible pour achat aux boutiques Expérience+ Samsung, en ligne au Samsung.com/ca, et chez les détaillants principaux au Canada. Offrant une productivité maximale et fonctionnant comme un ordinateur qui vous permet de jouer comme un professionnel, les Galaxy Note20 5G et Galaxy Note20 Ultra 5G élèvent la signification de puissance au niveau suivant avec un S Pen raffiné1, une batterie intelligente, et la meilleure expérience de jeu sur Galaxy jusqu'à présent, dans la paume de votre main.

Élevant encore plus l'expérience de l'écosystème Galaxy avec notre nouvelle forme de son élégant et ergonomique, les Canadiens peuvent retrouver les Galaxy Buds Live dans les boutiques Expérience+ Samsung, en ligne sur Samsung.com/ca et chez les principaux détaillants à travers le Canada.

«Les Canadiens comptent sur la technologie pour fournir une puissance et des performances fiables dans leur vie quotidienne», a déclaré Jennifer Safruk, vice-présidente, Affaires mobiles, Samsung Electronics Canada. «Que ce soit pour le travail ou pour le jeu, l'écosystème de produits Galaxy continue de présenter des innovations de pointe qui nous facilitent la vie et nous permettent de rester connectés.

Puissance de jeu sur le Galaxy Note20 Ultra 5G

Immergez-vous dans l'expérience de jeu mobile la plus puissante que Samsung a conçue jusqu'à présent. Jouez comme un professionnel depuis votre sofa, cours arrière ou autour de la maison - avec plus de 100 titres Xbox jouables directement depuis le Cloud (beta) avec Xbox Game Pass Ultimate2. Pour célébrer le lancement de la série Galaxy Note20 5G, Samsung Canada a réalisé un partenariat avec deux joueurs professionnels : Dan «greenskull» Hammill et Stéphanie «missharvey» Harvey pour un match amical de Halo: The Master Chief Collection, diffusé en direct du Galaxy Note20 Ultra 5G. Les Canadiens pourront y assister sur Twitch dès 14h le 22 août 2020, aux liens suivants:

Pour les clients qui achèteront ou ramasseront leur précommande d'un Galaxy Note20 5G ou Note20 Ultra 5G le 22 août, le flux en direct sera diffusé aux boutiques Expérience+ Samsung du Centre Eaton de Montréal, CF Toronto Eaton Centre, Metropolis at Metrotown et Yorkdale Shopping Centre.

Offres à l'achat de la série Galaxy Note20 5G et Galaxy Buds Live

Dans les boutiques Expérience+ Samsung et les magasins participants, soyez parmi les premiers 15 000 clients canadiens à obtenir un Galaxy Note20 5G ou Note20 Ultra 5G avant le 4 septembre 2020 et recevez un coupon électronique échangeable en ligne au Samsung.com/ca pour votre choix de (i) un ensemble Xbox Game Pass; ou (ii) des Galaxy Buds Live (à l'achat d'un Galaxy Note20 Ultra 5G) ou des Galaxy Buds+ (à l'achat d'un Galaxy Note20 5G)3.

Les Canadiens qui achèteront des Galaxy Buds Live au Samsung.com/ca avant le 4 septembre 2020 recevront un pad de chargement sans fil4. Soyez parmi les 3 300 premiers Canadiens à acheter les Galaxy Buds Live dans une boutique Expérience+ samsung ou dans un magasin participant avant le 4 septembre 2020 pour recevoir un coupon électronique échangeable en ligne au Samsung.com/ca pour un pad de chargement sans fil5.

Pour les clients souhaitant découvrir les dernières innovations Galaxy en magasin, veuillez vous joindre à nous dans l'une de nos boutiques Expérience+ Samsung à travers le Canada, y compris le nouvel emplacement du Centre Eaton de Montréal. Les boutiques sont situées au:

Centre Eaton de Montréal

de Montréal CF Sherway Gardens

CF Toronto Eaton Center

Metropolis à Metrotown

Scarborough Town Centre (kiosque Samsung)

West Edmonton Mall

Yorkdale Shopping Centre

Disponibilité canadienne

Galaxy Note20 5G et Galaxy Note20 Ultra 5G: Disponible dès maintenant aux boutiques Expérience+ Samsung au Canada ou au Samsung.com/ca, en plus de chez les détaillants principaux au Canada et partenaires de détail.

Disponible dès maintenant aux boutiques Expérience+ Samsung au ou au Samsung.com/ca, en plus de chez les détaillants principaux au et partenaires de détail. Le Galaxy Note20 5G est disponible en Bronze mystérieux, en Gris mystérieux et en Vert mystérieux, à partir de 1 399,99$.

est disponible en Bronze mystérieux, en Gris mystérieux et en Vert mystérieux, à partir de 1 399,99$.

Le Galaxy Note20 Ultra 5G est disponible en Bronze mystérieux et en Noir mystérieux, à partir de 1 819,99$ (prix régulier) pour le modèle 128 Go et 2 029,99$ (prix régulier) pour le modèle 512 Go (disponible en Noir mystérieux seulement).





est disponible en Bronze mystérieux et en Noir mystérieux, à partir de 1 819,99$ (prix régulier) pour le modèle 128 Go et 2 029,99$ (prix régulier) pour le modèle 512 Go (disponible en Noir mystérieux seulement). Galaxy Buds Live: Disponibles en magasin aux boutiques Expérience+ Samsung, en ligne au Samsung.com/ca et chez les détaillants principaux au Canada en Bronze mystérieux, Blanc mystérieux et Noir mystérieux pour 249,99$ (prix régulier).

Les clients éligibles peuvent également se procurer le Galaxy Note20 5G ou Note20 Ultra 5G à un financement à 0% pour jusqu'à 36 mois6, pour que les Canadiens puissent mettre la main sur la plus récente technologie de Samsung d'une façon qui correspond à leur budget.

Révélation surprise : Les Galaxy Buds+ BTS Edition maintenant disponibles au Canada

En réponse à une demande écrasante des fans canadiens de BTS cet été, les Galaxy Buds+ BTS Edition sont également disponibles pour une durée limitée. Offrant un son haut de gamme par AKG dans un violet vibrant pour les Canadiens qui cherchent à montrer leur fierté BTS, les Galaxy Buds+ BTS Edition sont la première collaboration entre Samsung et la sensation k-pop au Canada. Les Galaxy Buds + BTS Edition sont maintenant disponibles dans les boutiques Expérience+ Samsung, en ligne au Samsung.com/ca et chez les principaux partenaires de vente au détail en Ultra Violet au prix de 269,99 $ (prix régulier).

Pour plus d'information sur les plus récentes innovations Galaxy de Samsung, veuillez visiter le news.samsung.com/ca_fr/ ou le samsung.com/ca_fr/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils numériques. En 2019, Samsung a été classée parmi les « marques les plus admirées » au Canada dans le cadre du sondage sur la réputation d'entreprises de Léger. Liste des « Meilleures marques à l'échelle mondiale ». Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l'intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l'éducation publique et à la santé dans des collectivités à l'échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.com/ca.



1 Le Galaxy Note20 5G a une amélioration de la latence de 40% par rapport au Note10; Le Galaxy Note20 Ultra 5G a une amélioration de la latence de 80% (jusqu'à 9 ms) par rapport au Note10. 2 Service disponible au Canada plus tard cette année. Une manette peut être nécessaire pour jouer à certains jeux de Xbox Game Pass Ultimate. Manette vendue séparément. 3 Certaines conditions s'appliquent. Soyez parmi les 15 000 premiers clients à soit (i) précommander entre le 5 août 2020 et le 20 août 2020, ou (ii) acheter entre le 21 août et le 4 septembre 2020, un Galaxy Note20 5G ou un Galaxy Note20 Ultra 5G et recevez un coupon électronique à la complétion de votre achat (échangeable au Samsung.com/ca du 18 août au 30 septembre pour un ensemble Microsoft Game Pass ou des Samsung Buds+ (pour l'achat d'un Galaxy Note20 5G) OU soit un ensemble Microsoft Game Pass ou des Galaxy Buds Live (pour l'achat d'un Galaxy Note20 Ultra 5G). Les coupons électroniques peuvent être téléchargés depuis l'application Samsung Members sur votre Galaxy Note20 5G ou Galaxy Note20 Ultra 5G dans la section Bénéfices entre le 18 août et le 30 septembre 2020. Visitez le Samsung.com/evoucher pour plus de détails. 4 Certaines conditions s'appliquent. Achetez des oreillettes Galaxy Buds Live du 5 août au 4 septembre 2020 et recevez un tapis de recharge sans fil. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'un bon électronique en prime par achat d'appareil. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Pour plus de détails, visitez www.samsung.com/ca/promotions. 5 Certaines conditions s'appliquent. Achetez des oreillettes Galaxy Buds Live du 5 août au 4 septembre 2020 et recevez un bon électronique échangeable au samsung.com/ca entre le 18 août et le 30 septembre 2020 pour un pad de recharge sans fil. Jusqu'à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Limite d'un bon électronique en prime par achat d'appareil. Cette offre s'adresse uniquement aux résidents du Canada. Pour plus de détails, visitez www.samsung.com/ca/promotions. 6 Un financement à 0% pour une période maximale de 36 mois s'applique aux clients admissibles qui atteignent le montant minimum applicable au financement PayBright de 300 $ (avant taxes et frais), sur approbation de crédit. Vous n'êtes peut-être pas éligible au plan d'intérêt à 0% et le montant de votre paiement mensuel, les intérêts que vous paierez et les conditions de prêt disponibles dépendent de votre profil de crédit personnel. Les paiements mensuels peuvent inclure des frais de traitement mensuels de 6,95 $. Les produits Samsung éligibles sont: les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, les étuis, les tablettes, les appareils portables, les chargeurs, l'audio AKG et les produits SmartThings dans tous les modèles et couleurs. Financement fourni par PayBright ou son partenaire, Easy Financial. Toutes les transactions sont soumises à l'approbation de PayBright ou de son partenaire, Easy Financial. Les offres de financement peuvent varier de temps à autre. Les offres de financement peuvent varier pour les clients de la province de Québec. Voir www.paybright.com/faq pour plus d'informations. Exemple: un Galaxy S20 Ultra 5G (SM-G988WZKAXAC) avec un prix de vente (PDSF) de 1849,99 $ financé à 0% APR pendant 36 mois, ce qui équivaut à 36 paiements mensuels de 51,39 $. Le coût d'emprunt est de 0 $ pour une obligation totale de 1849,99 $. Les taxes, frais d'expédition et autres frais [le cas échéant] sont en sus. L'offre prend fin le 30 septembre 2020 et est sujette à changement / annulation sans préavis

