Alliances pour la solidarité - Le ministre Jean Boulet annonce près de 1,3 M$ pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

SAGUENAY, QC, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un investissement de 1 298 566 $ pour la réalisation de 23 projets pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le ministre a fait cette annonce aujourd'hui, à Saguenay, en compagnie de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest.

Sélectionnés par l'Alliance pour la solidarité 02, les projets permettront de soutenir des jeunes, des adultes et des aînés qui sont en situation de vulnérabilité. Ces initiatives répondent aux priorités d'interventions régionales, que sont notamment l'accessibilité aux services, le soutien des personnes vers une sortie de la pauvreté ainsi que la promotion de leurs droits, l'autonomie alimentaire, la scolarisation des personnes et la lutte aux préjugés.

Rappelons que le financement accordé dans le cadre des Alliances pour la solidarité est issu du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), qui prévoit qu'une somme totale de 138,8 M$ sera distribuée dans l'ensemble des régions jusqu'en 2023 pour soutenir des projets novateurs initiés par les acteurs locaux et régionaux. Une somme de 5,4 M$ est réservée pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Citations :

« En confiant des sommes provenant du Fonds québécois d'initiatives sociales à des acteurs qui oeuvrent sur le terrain au quotidien et qui connaissent les communautés locales et régionales, nous leur donnons les moyens de répondre aux besoins précis qui sont exprimés dans les différents milieux, et ce, à la grandeur du Québec. L'Alliance pour la solidarité 02 permet d'accomplir un travail important qui vise à favoriser la réalisation de projets pertinents afin de lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous contribuons à maintenir un filet social fort pour tous, ce qui est particulièrement important dans le contexte économique actuel. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je souligne l'engagement des organismes de la région dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, puisque les projets que nous soutenons aujourd'hui contribueront à améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes et concitoyens les plus vulnérables. Par leurs actions concrètes, ils rendent nos communautés plus solidaires et plus équitables. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

L'Alliance pour la solidarité 02 regroupe 15 représentants d'organisations partenaires qui contribuent au déploiement d'actions régionales et locales de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Elle vise également à soutenir la mobilisation et la concertation des acteurs en offrant la souplesse nécessaire à une réelle redéfinition du rôle des milieux quant à l'inclusion sociale et économique des personnes.

Selon les données du Recensement de 2016 de Statistique Canada, 12,8 % des ménages du Saguenay-Lac-Saint-Jean étaient à faible revenu.

Les projets annoncés aujourd'hui résultent de l'appel d'offres qui s'est terminé en février 2020. La prochaine période de dépôt de projets se déroulera du 7 décembre 2020 au 5 février 2021.

Les Alliances pour la solidarité répondent à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Annexe

Liste des projets soutenus

Initiative Description Organisation Montant accordé Régional Soutien financier pour du répit ou autres services dans le cas d'une situation particulière et/ou de pauvreté Fonds dédié aux familles vivant avec la réalité de l'autisme et qui permettrait à ces dernières de bénéficier d'une aide financière pour du répit ou autres services d'Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les cas de faible revenu et de situations particulières. Fondation Jean Allard 5 000 $ La Baie et le Bas-Saguenay Transport Via IntégrAction au Bas-Saguenay Fournir un transport à la clientèle du Bas-Saguenay vivant avec une DIDP et un TSA ainsi qu'instaurer un service de transport permettant à cette clientèle de participer à IntégrAction (activités hebdomadaires, camp de jours adapté en hiver et en été et camp de vacances estival). IntégrAction La Baie 79 997 $ Et si nos différences font la différence Permettre à la Maison des Familles de La Baie d'accueillir adéquatement les personnes vulnérables qui fréquentent l'organisme, en étant soutenues par un intervenant social en réponse à leurs besoins spécifiques, et de les accompagner, si besoin, vers les services et ressources du milieu. Maison des familles de La Baie 72 570 $ Chicoutimi et les environs Les cuisines branchées - Ateliers de cuisine pour ados Proposer des ateliers de cuisine pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans vivant un contexte de pauvreté similaire, pour leur permettre de développer des connaissances et des compétences. Adolescents et Vie de Quartier 102 736 $ Ateliers et marionnettes Offrir à des enfants autistes, en collaboration avec Autisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, des ateliers d'expression artistique et thérapeutique à l'aide de la marionnette. ENAM 9 084 $ On mange mieux local et écoresponsable pour moins cher Mettre en place de moyens pour aider les membres à passer de l'achat de produits traditionnels à l'achat en vrac, et ce, de manière à réduire leur facture d'épicerie. Épicerie La Recette 64 293 $ Démarche vers un café communautaire à Saint-Fulgence Mobiliser la communauté afin de créer le Café des Voisins, un café communautaire qui serait un lieu culturel et rassembleur. Il créerait une mixité sociale par la mise en valeur d'une alimentation santé, locale et de qualité, à prix abordable. Société de développement de l'Anse-aux-Foins 85 784 $ Campagne de sensibilisation Lutter pour le respect de la dignité des personnes en situation de pauvreté, en s'alliant des experts en communication afin d'élaborer de meilleures stratégies pour joindre le public cible. Table de lutte contre la pauvreté de Chicoutimi 14 000 $ Jonquière et les environs Cuisine pour tous Créer une cuisine communautaire adaptée à la clientèle handicapée et où chacun participera à l'élaboration des repas pour mieux s'alimenter à moindre coût et prendre en charge de sa santé. APDPH 30 000 $ Accompagnement transport pour la sécurité alimentaire et autres besoins essentiels Offrir un service d'accompagnement transport aux résidents de Jonquière et des environs afin de leur permettre de cheminer vers l'amélioration de leur qualité de vie, et ce, sur le plan de l'alimentation, de l'habitation, de l'emploi, de la justice et de la participation sociale, en complémentarité avec les services déjà offerts sur le territoire. Centre d'Action bénévole de Jonquière 95 782 $ Les fruits rescapés Permettre à des citoyens d'aller récolter des fruits et des légumes abandonnés dans les champs, les arbres ou les plates-bandes, dont une partie de la récolte sera distribuée à des personnes vivant de l'insécurité alimentaire. Eurêko! 48 000 $ Lac-Saint-Jean Est Le courrier des enfants, une ouverture sur l'estime de soi Fournir aux élèves de la première à la sixième année une occasion d'échanger avec des adultes préalablement formés, sur un sujet de leur choix. Ces lettres sont traitées par du personnel et des bénévoles spécialement formés afin de répondre adéquatement aux questionnements des enfants et à intervenir rapidement, au besoin. Le Parenfant 42 184 $ Centre de jour (La Chaumière de l'amitié) Permettre aux aînés à faible revenu de sortir de l'isolement, de partager, de discuter et d'avoir du plaisir par la participation à des activités proposées lors des journées thématiques, leur donnant l'occasion de prendre du temps pour eux et d'améliorer leur bien-être tout en socialisant. Maison de campagne 38 073 $ Accompagnement à l'intégration et suivi individualisé Consolider la ressource de milieu pour l'intégration sociale, et intervention et référence individualisées destinées aux bénéficiaires des services de la Moisson d'Alma. Moisson d'Alma 59 543 $ Milieu de jour mobile Offrir un lieu de rencontre permettant de briser l'isolement, de favoriser l'autonomie, de créer l'entraide et le partage pour les gens vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale au sein même de leur municipalité. Le Renfort 52 000 $ Domaine-Du-Roy En route vers l'Autonomie Verte Permettre aux personnes vulnérables de reprendre du pouvoir sur leur vie en développant des connaissances tant en lecture, en écriture qu'en environnement, et ce, par le biais d'ateliers en lien avec l'environnement et le climat. Centre Alpha Le Tracé 23 594 $ Citoyens experts de vécu Proposer une démarche d'accompagnement mettant en application l'approche AVEC dans le cadre de la création d'un comité citoyens experts de vécu et intégrer des membres de ce comité à l'instance de concertation de la Corporation de développement communautaire Domaine-du-Roy, en partenariat avec la Table de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. L'approche AVEC est une initiative du Collectif pour un Québec sans pauvreté, qui préconise de penser, décider et agir avec les premières personnes concernées, soit celles vivant des situations de pauvreté et d'exclusion sociale. Corporation de développement communautaire Domaine-du-Roy 50 000 $ Intervenant(e) de proximité en sécurité alimentaire et au service budgétaire et d'information sociale Créer un lien de proximité avec la Ville de Roberval et les municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy, notamment Saint-Félicien et Saint-François-de-Sales, afin de bien répondre aux besoins de leurs résidents en matière de sécurité alimentaire de manière à leur offrir des services de groupes d'achats, de cuisines collectives et de dépannages alimentaires ainsi que de promotion, d'éducation, de défense des droits et de finances directement dans leur localité. Centre populaire 70 352 $ Espaces Nourriciers Favoriser la sécurité alimentaire des citoyens de la municipalité de Saint-François-de-Sales en développant un projet d'espaces nourriciers, en transformant la forêt nourricière en un espace production (culture intensive sur petite surface, avec une plus grande variété de fruits et légumes) et en créant un espace partage où les citoyens pourront s'approvisionner en produits frais. Municipalité de Saint-François-de- Sales 48 957 $ Halte-garderie communautaire Mettre en place un service de halte-garderie accompagnée d'une salle de psychomotricité. Une grande majorité de haltes-garderies fonctionnent habituellement par demi-journée, soit par blocs de trois à quatre heures. Cette formule de garde conduit à la formation de groupes d'enfants nouveaux et d'âges multiples pour chaque bloc horaire. De plus, les haltes-garderies communautaires appliquent un programme éducatif de leur choix. Les frais pour utiliser les services de la halte-garderie s'élèveraient à plus ou moins 7 $. Maison de la famille Éveil-Naissance 47 079 $ Carrefour d'animation pour l'implication des locataires Le projet consiste à offrir une série de 10 ateliers, à raison d'une fois par mois (sauf l'été), à un groupe de 10 locataires (des personnes déjà impliquées et des personnes qui souhaitent s'impliquer). Ces ateliers d'une journée permettront aux participants, par la mise en place de différentes activités, de les aider à lever les freins à leur implication au sein de l'association. De façon à ce que cette démarche ait une réelle portée, ils seront orientés par un chercheur pour les aider à mesurer les résultats. Association des locataires en HLM de Roberval - OMH Roberval 4 417 $ Services d'accès local en sécurité alimentaire Domaine-du-Roy (SALSA-DDR) Le projet SALSA-DDR vise à consolider, maintenir et développer des services en sécurité alimentaire de proximité sur le territoire de la MRC Domaine-du-Roy par la collaboration, la coopération et la mutualisation. Ce projet permettra de développer des services permettant d'augmenter l'autonomie alimentaire et l'autonomisation des personnes et de développer leurs cheminements dans un continuum de services. Service d'intervention de proximité 193 192 $ Maria-Chapdelaine Entreparents Plus Entreparents Plus, c'est une personne-ressource accompagnée d'un service de halte-garderie qui se rend dans les municipalités pour accompagner, guider et soutenir des parents bénévoles. En réfléchissant d'abord sur les besoins des familles, ils choisissent un projet rassembleur et travaillent de concert avec différents acteurs afin de permettre sa réalisation. Parensemble 61 929 $ Total 1 298 566 $

