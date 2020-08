Morneau Shepell lance AbilitiTCCi(MC) aux États-Unis





Grâce à cette solution de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi), les Américains auront accès à du soutien en santé mentale en ligne

TORONTO, le 21 août 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, un grand fournisseur de services de mieux-être global, de santé mentale et de santé mentale numérique au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera sa solution de thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi) aux États-Unis en septembre.

AbilitiTCCiMC propose des programmes de santé mentale guidés par un thérapeute professionnel qui portent sur l'anxiété, la dépression, l'insomnie et la gestion de la douleur. La solution comprend aussi un programme conçu spécialement pour traiter les symptômes d'anxiété liés à la pandémie de COVID-19, dont le contenu est adapté en fonction des aspects particulièrement problématiques de ce type de situation : incertitude, isolement, prestation de soins à la famille et aux membres de la collectivité, surinformation et gestion du stress.

Les programmes offerts sont accessibles en tout temps sur une plateforme numérique robuste et conviviale, au moyen de n'importe quel appareil.

La thérapie cognitivo-comportementale est l'une des formes les plus efficaces de thérapie. Elle aide les gens à comprendre, à gérer et à modifier les pensées, les émotions et les comportements à l'origine de certains problèmes. Contenant des vidéos, des exercices et de l'information, chaque programme est conçu de manière à favoriser le développement de leurs capacités d'adaptation pour qu'ils soient en mesure de composer avec les difficultés de la vie, et ce, au moyen de modules structurés qu'ils effectuent sous la supervision constante d'un thérapeute.

« Plus de 10 millions de Canadiens ont eu accès à AbilitiTCCiMC depuis son lancement l'année dernière, souligne Stephen Liptrap, président et chef de la direction. Le succès qu'a connu cette solution au Canada montre à quel point les programmes permettent aux gens d'améliorer leur santé mentale. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir proposer notre solution aux États-Unis et d'avoir ainsi l'occasion d'aider des millions d'Américains à composer avec les effets que cette période difficile a sur leur mieux-être. »

Le lancement d'AbilitiTCCiMC aux États-Unis survient à un moment crucial. Selon l'Indice de santé mentaleMC de Morneau Shepell, 20 pour cent des Américains ont indiqué en juillet que leur stress avait augmenté. AbilitiTCCiMC propose une plateforme sécuritaire qui permet aux gens d'accéder à du soutien en santé mentale en ligne quand ils en ont le plus besoin, dans le confort et l'intimité de leur foyer.

« Durant la pandémie de COVID-19, de plus en plus de gens se tournent vers du soutien en santé mentale sous forme numérique. Notre plateforme en ligne est non seulement pratique quand on doit s'isoler ou maintenir une distance physique, mais il s'avère qu'elle est tout aussi efficace d'un point de vue clinique que les services en santé mentale fournis en personne », explique Nigel Branker, président, Solutions en santé et productivité et vice-président exécutif, Morneau Shepell.

Pour en savoir plus sur AbilitiTCCiMC, allez à l'adresse suivante : https://www.morneaushepell.com/ca-fr/therapie-cognitivo-comportementale-sur-internet-tcci.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

