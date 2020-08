Plan de relance économique de Longueuil : plus de 800 M$ en retombées et 1 800 emplois soutenus





LONGUEUIL, QC, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a présenté aujourd'hui le plan de relance de la Ville pour contribuer à une reprise économique rapide et durable sur son territoire. Le plan propose des mesures dont les retombées sont estimées à plus de 800 M$ en PIB et soutiendra plus de 1 800 emplois au cours des cinq prochaines années.

« Longueuil fera appel à tous les leviers à sa disposition pour assurer la reprise économique des entreprises et des industries de son territoire, grâce à la mise en oeuvre de projets d'infrastructures et de chantiers stratégiques. Nous poursuivrons également nos représentations auprès de nos partenaires gouvernementaux en vue d'obtenir les pouvoirs financiers et politiques supplémentaires qui nous permettront d'accentuer notre soutien aux entreprises et aux citoyens. Les actions que nous mettons de l'avant profiteront aux citoyens et amélioreront notamment l'offre en transport collectif et en logement, ainsi qu'en infrastructures culturelles, sociales et sportives », a déclaré Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

Le plan de relance économique s'articule autour de quatre axes d'interventions et vise onze actions prioritaires, de même qu'une trentaine de mesures concrètes, dont certaines sont déjà en cours. Le déploiement du plan de relance est déjà entamé et s'échelonnera au cours des cinq prochaines années.

AXES D'INTERVENTION ET ACTIONS

Mettre en oeuvre une gouvernance et un leadership efficaces

Assurer les représentations pour obtenir les pouvoirs nécessaires à la relance

Évaluer l'opportunité de modifier la gouvernance de réalisation des projets majeurs dans l'optique d'accélérer leur réalisation pour un impact économique significatif

Offrir un soutien aux entreprises et aux industries

Soutenir DEL dans la mise en oeuvre de son plan de relance

Développer une stratégie fiscale pour le secteur commercial et industriel

Accélérer la revitalisation et le redéveloppement urbains

Contribuer à faire valoir les intérêts des commerces et des entreprises et jouer un rôle d'accompagnement auprès de ceux-ci

Développer des initiatives de développement durable

Déployer des initiatives en lien avec l'environnement, l'autonomie alimentaire et la ville intelligente

Établir une stratégie de soutien à l'économique sociale et à l'achat local

Investir dans des projets d'infrastructures publiques

Utiliser les investissements publics en infrastructures comme levier de création de valeur

Soutenir les projets d'infrastructures stratégiques et structurants

Faciliter la mise en chantier des projets dont la planification est complétée

Pour plus d'information :

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 430 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

longueuil.quebec

SOURCE Ville de Longueuil

Communiqué envoyé le 21 août 2020 à 10:10 et diffusé par :