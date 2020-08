Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay - La composition de la commission d'enquête





QUÉBEC, le 21 août 2020 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) concernant le Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay sera composée de M. Denis Bergeron qui agira à titre de président de la commission et de M. Laurent Pilotto, commissaire. En support à leur expertises et expériences respectives, les commissaires pourront compter sur une équipe de trois analystes spécialisés en transport maritime, en changements climatiques, en sciences de l'eau ainsi qu'en économie et en finances durables.

Le 22 mai dernier, le BAPE a reçu du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le mandat de procéder à une enquête et une audience publique pour ce projet. Ce mandat débutera officiellement le 14 septembre prochain et aura une durée maximale de 4 mois.

Compte tenu des circonstances inédites entourant la pandémie associée à la COVID-19 et des mesures exceptionnelles s'y rattachant, le BAPE bénéficie d'une période préparatoire avant que ne débutent les séances publiques sur le projet. Ceci permet à la commission d'enquête de préparer adéquatement son mandat en tenant compte du cadre hors du commun dans lequel il se déroule, en plus de permettre au plus grand nombre de personne d'obtenir de l'information sur le projet et de se préparer à l'audience publique.

Les détails concernant le calendrier des travaux de la commission ainsi que les modalités de participation seront annoncés ultérieurement.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET?

L'ensemble du dossier est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les documents qui seront déposés dans le cadre des travaux de la commission d'enquête seront disponibles dans le site Web du BAPE. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative au projet sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.

