Hartland Controls annonce la nomination de Mark McGough au poste de président-directeur général

ROCK FALLS, Illinois, le 21 août 2020 /CNW/ - Mark McGough, vétéran de l'industrie des commandes électriques, a pris la direction de Hartland Controls, un grand fabricant de contacteurs, condensateurs, transformateurs, relais et sectionneurs de haute technicité.

Alors que Hartland continue à élargir son rôle en tant que fournisseur de commandes dominant et à diversifier son offre de produits et services, Mark McGough a été engagé pour sa vaste expérience dans le secteur des commandes électriques. Tout récemment, il occupait le poste de PDG de Ioxus, un fabricant de supercondensateurs et de condensateurs hybrides.

Lorsque la direction de Hartland Controls lui a été proposée, McGough avoue avoir été intrigué, car l'entreprise fait réellement figure de leader dans les applications qu'elle dessert. « Hartland est une entreprise solide et stable, un leader de l'industrie depuis une vingtaine d'années et qui a fait ses preuves durant la pandémie du COVID-19 - nous avons tenu la route là où d'autres ont échoué. Grâce à de vastes capacités de fabrication et de distribution dans de nombreux pays à travers le monde, un service supérieur et des produits hors pair, nous sommes bien placés pour continuer à grandir au moyen d'une croissance organique, elle-même complétée par de nouvelles acquisitions stratégiques. »

« Avec plus de 30 années dans la gestion des profits et pertes, Mark a démontré son leadership dans les applications techniques, les ventes et marketing internationaux, et la commercialisation de nouvelles technologies », déclare Leon Rubinov, associé principal chez Incline Equity Partners et directeur de Hartland Controls. « Qui plus est, son expérience de négociation avec les principaux OEM en Asie et en Europe vient s'ajouter à notre stratégie de croissance. »

« Hartland Controls a fait ses preuves comme la marque de choix par les OEM », ajoute McGough. « La barre est haute, car leur réputation dépend de nos produits. Nous avons renforcé cette fondation en augmentant notre offre de produits les plus attrayants du marché, élargissant notre empreinte dans les applications à forte croissance, tout en maintenant notre approche des affaires axée sur le client. »

À propos de Hartland Controls

Depuis 2002, Hartland rehausse le secteur des commandes avec des solutions de haute technicité conçues pour de nombreuses industries exigeantes. Outre des services de conception, d'ingénierie, d'essais et d'assemblage stratégiquement situés dans le nord de l'Illinois, Hartland Controls possède ses opérations d'ingénierie et de fabrication de Shanghai, en Chine et Matamoros, au Mexique. Pour en savoir plus, voir HartlandControls.com

