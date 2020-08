Denodo nommée Leader du Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les outils d'intégration de données





Denodo, leader de la virtualisation des données, a annoncé aujourd'hui que Gartner, Inc. avait une nouvelle fois attribué à la société le rang de « Leader » dans son Magic Quadrant de 2020, pour ses outils d'intégration des données. Selon Gartner, les Leaders ont une bonne capacité d'exécution par rapport à leur vision actuelle et sont bien placés pour l'avenir. Le rapport affirme que « Le marché des outils d'intégration des données connaît un nouvel élan, suscité par les besoins urgents de gestion des données hybride/multicloud, l'intégration des données augmentées et les conceptions de Data Fabric ».

Le rapport exhaustif complémentaire de Magic Quadrant, publié le 18 août 2020 et rédigé par Ehtisham Zaidi et al., est disponible sur https://www.denodo.com/en/2020-gartner-magic-quadrant-data-integration-tools.

Citant une récente enquête de Gartner, le rapport affirmait qu'en 2020, « l'intégration de données traditionnelle avait cessé de se focaliser uniquement sur la domination en blocs/lots pour se concentrer sur la distribution sur le marché ». En outre, « le chiffre révélateur pour cette année est que plus de 50% des organisations examinées ont affirmé avoir besoin de leur outil d'intégration de données pour appuyer une ?combinaison harmonieuse et une transition entre ces différents styles de livraison de données ».

Les clients de Denodo ont utilisé principalement le style d'intégration de virtualisation des données pour livrer rapidement les données intégrée à leurs utilisateurs professionnels, sans avoir à répliquer les données, ce qui ralentit la livraison de ces dernières. Les capacités novatrices introduites dans la dernière version de Denodo Platform ? version 8.0 ? telles que l'intégration hybride/multicloud, l'automatisation de la science des données et l'hyper performance accroissent l'utilisation de la plateforme de visualisation de données pour les architectures de Data Fabric logiques avancées.

« Nous pensons que le positionnement de Denodo dans le quadrant des Leaders confirme l'importance de la visualisation des données comme style d'intégration de données moderne. Plus encore, nous pensons qu'il reflète la manière dont les clients de Denodo attribuent une valeur considérable à nos innovations dans les domaines du catalogue de données fondé sur l'apprentissage automatique, de l'accélération de requêtes intelligentes et de la gestion d'infrastructure automatisée pour les scénarios hybrides et multicloud », a déclaré Ravi Shankar, premier vice-président et directeur marketing de Denodo. « Notre dernière version de Denodo Platform rend possible une architecture de Data Fabric logique en incluant une nouvelle interface utilisateur Web remodelée, une intégration d'ouverture de session unique, une accélération des requêtes utilisant des résumés précalculés, une assistance pour GraphQL et plus encore ».

Pour découvrir ce que les clients de Denodo disent de leur expérience avec la Plateforme Denodo, consultez les Gartner Peer Insights.

Veuillez tweeter : Actualités : @denodo nommé Leader dans le @Gartner_inc #MagicQuadrant d'août 2020 pour les outils d'intégration de données (#Outils d'intégrationdeDonnées). Lire le rapport https://bit.ly/3l3zi8g #DataVirtualization

Clauses de non-responsabilité de Gartner

Les analyses de Gartner Peer Insights représentent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences et ne constituent pas les points de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées.

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'elle publie et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie explicite ou implicite relative à cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

À propos de Denodo

Denodo est le leader de la virtualisation de données. Cette approche permet une abstraction et intégration de données hautes performances permettant de gagner en agilité, et une introduction aux services de données en temps réel, issues de la gamme la plus vaste de sources de données non structurées, d'entreprise, du cloud et du Big Data deux fois moins chère que les approches classiques. Les clients de Denodo de tous les secteurs principaux ont obtenu une agilité commerciale et un RSI significatif, grâce à un accès plus rapide et simplifié à des informations commerciales unifiées, pour des services agiles de BI, d'analytique de Big Data, d'intégration Web et cloud, d'applications de vision unique et de données d'entreprise. Denodo est une entreprise rentable du secteur privé bénéficiant du soutien de nombreux fonds d'investissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.denodo.com, ou appelez le +1 877 556 2531 / +44 (0) 20 7869 8053.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 août 2020 à 06:45 et diffusé par :