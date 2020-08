HCL Technologies lance un hackathon mondial afin d'identifier des solutions technologiques à long terme face à la pandémie de COVID-19





HCL Technologies, (HCL), société technologique leader mondiale, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un hackathon à phases multiples baptisé « Better Health Hackathon: #CodeforCOVID19 », destiné à favoriser l'innovation technologique en faisant appel à l'externalisation à grande échelle, afin de trouver des solutions face à l'impact sociétal immédiat et à long terme de la pandémie de COVID-19, notamment des solutions d'endiguement de la pandémie et de prévention ; de diagnostic, de traitement et de gestion thérapeutique ; de reprise et de retour à la normale ; ainsi que des solutions systémiques destinées aux futures crises.

Dans le cadre de ce programme, HCL s'est associée à Microsoft et International SOS, plus grande société mondiale de services médicaux et de sécurité en voyage, qui fournissent une supervision commerciale et technique de la compétition, ainsi que des commentaires sur les candidatures des équipes. En outre, le Better Health Hackathon réunit un groupe vaste et prestigieux de dirigeants et d'entreprises issus de multiples secteurs, qui agiront en tant que juges et membres du comité consultatif. Ceci inclut des universitaires de l'Université Johns Hopkins, de l'Université de Cambridge, de la Tuck School of Business, de l'Université du Queensland, de l'Institut indien de technologie de Kanpur, ainsi que des experts en la matière de HCL.

La compétition est ouverte aux innovateurs technologiques, entrepreneurs et solutionneurs de problèmes issus de la communauté mondiale des développeurs. À ce jour, le Better Health Hackathon a reçu plus de 7 500 inscriptions de plus de 600 organisations et institutions académiques uniques réparties sur 350 sites dans 52 pays. Afin de mobiliser les meilleurs talents de la communauté du codage, le Hackathon s'associe à BeMyApp afin de tirer parti de son vaste réseau de codeurs et de passionnés de technologies. Le Hackathon est ouvert aux participants éligibles âgés de plus de 18 ans.

« Les capacités uniques et la force de l'écosystème mondial de partenaires de HCL, associées à l'immense talent et aux meilleurs éléments des communautés technologiques, de développeurs et d'entrepreneurs, nous permettent d'apporter une contribution significative pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré Arthur Filip, vice-président exécutif de la transformation des ventes et du marketing chez HCL Technologies. « La technologie a un rôle important à jouer dans l'atténuation des défis soulevés par la pandémie, en cherchant des solutions axées sur un confinement réussi, ainsi que sur la réorientation des entreprises et de la société. Nous sommes fiers de faire appel à une communauté mondiale très enthousiaste, engagée et extrêmement talentueuse afin de nous aider dans le cadre de cet important effort. »

Neeraj Balani, directeur général d'International SOS en Inde, a déclaré : « Nous sommes fiers de participer à cette initiative aux côtés de notre client HCL Technologies, et sommes persuadés que les résultats aboutiront à des innovations importantes ainsi qu'à des avantages pour la santé et le bien-être des employés, ce qui engendrera en fin de compte un vaste impact sur la promotion de la résilience, de la continuité et de la durabilité des entreprises. »

Takuya Hirano, vice-président des services auprès des partenaires chez Microsoft Corp., a déclaré : « Ce hackathon offre aux experts technologiques et aux esprits innovants l'opportunité de prouver en quoi les technologies avancées peuvent contribuer à identifier des solutions destinées aux problématiques difficiles auxquelles les sociétés sont confrontées. La technologie peut servir de vecteur afin de favoriser de nouvelles solutions permettant d'améliorer le bien-être de nos communautés et de nous préparer aux futurs défis de santé. »

Plus particulièrement, le HCL Better Health Hackathon: #CodeforCOVID19 se focalisera sur les domaines suivants :

Prévention et confinement : #StayAtHome Cette partie explore les solutions qui préservent au mieux les personnes les plus vulnérables de nos communautés, qui communiquent au mieux des informations crédibles et qui aident les individus à mieux surmonter les défis liés à l'auto-isolement. Cette partie examinera : de quelle manière la technologie peut contribuer aux efforts destinés à aplatir la courbe (#FlattenTheCurve), en offrant une meilleure qualité de vie afin d'inciter les individus à rester chez eux (#StayAtHome).

Diagnostic, traitement et gestion thérapeutique Cette partie se focalise sur les moyens de mieux protéger et équiper les professionnels de santé en première ligne ainsi que les premiers intervenants, ainsi que de mieux servir les individus et les organisations qui recherchent des traitements et des remèdes contre le COVID-19 grâce à des solutions technologiques.

Reprise et retour à la normale Cette partie explore la prochaine phase de la société à l'issue de la levée des obligations de confinement. En l'absence d'un vaccin testé et disponible ou de traitements thérapeutiques contre le COVID-19, en quoi la technologie peut-elle protéger les communautés contre une reprise de l'épidémie, une fois que la distanciation sociale et les autres restrictions seront levées à travers le monde, en permettant aux individus de retourner dans l'espace public.

Solutions systémiques destinées à la gestion des crises et des pandémies Cette partie porte sur les utilisations innovantes des technologies de nouvelle génération destinées à planifier les implications à long terme du COVID-19, ainsi qu'à mieux se préparer à de futurs défis pandémiques mondiaux au sein des écosystèmes de santé et de services publics.



