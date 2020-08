AGCO annonce son prochain président et chef de la direction





AGCO, un fabricant et distributeur mondial d'équipements et de solutions agricoles (NYSE : AGCO), a annoncé aujourd'hui que Martin Richenhagen avait choisi de prendre sa retraite en tant que président du conseil d'administration, président et chef de la direction à compter du 31 décembre 2020. La société a en outre annoncé que son conseil d'administration avait nommé Eric Hansotia, actuellement vice-président principal et chef de l'exploitation d'AGCO, pour succéder à M. Richenhagen en tant que président du conseil, président et chef de la direction à compter du 1er janvier 2021. En outre, M. Hansotia a été élu au conseil d'administration, avec effet immédiat.

Martin Richenhagen a rejoint AGCO en 2004 au poste de président et chef de la direction et il a été nommé président du conseil d'administration en 2006.

« Cela a été un très grand privilège pour moi que de servir aux côtés de mes collègues d'AGCO au cours des seize dernières années », a déclaré M. Richenhagen. « Leur dévouement, leur intégrité, leur capacité d'innovation et leur engagement envers nos clients sont ce qui fait d'AGCO une entreprise vraiment extraordinaire, et je suis fier d'avoir fait partie de son histoire. J'ai une immense confiance en Eric, le conseil d'administration, nos employés et notre réseau de concessionnaires, et je crois que les meilleurs jours d'AGCO sont encore devant nous. »

S'exprimant au nom du conseil d'administration d'AGCO, Gerald Shaheen, administrateur principal indépendant d'AGCO, a confié pour sa part : « Martin a servi AGCO avec grande distinction au fil des ans, et nous lui sommes extrêmement reconnaissants de sa contribution à la société. Sous sa houlette, AGCO est devenue un fabricant mondial intégré de solutions agricoles durables et de haute technologie au service des agriculteurs du monde entier. AGCO a élargi son portefeuille de produits, pénétré de nouveaux marchés, consolidé ses plates-formes de produits et modernisé ses installations. Poussée par une solide performance financière sous sa direction, AGCO a amélioré sa cote de crédit tout en lançant un dividende et un important programme de rachat d'actions. Martin a été un modèle de direction d'entreprise et d'intégrité au sein de l'industrie. Nous lui souhaitons une belle retraite et nous attendons avec impatience de nouveaux niveaux de succès sous la direction d'Eric. »

« Le conseil et moi sommes convaincus qu'Eric est la bonne personne pour bâtir à partir des solides fondations dont bénéficie AGCO », a ajouté M. Richenhagen. « Eric est un leader chevronné qui possède une vaste connaissance de l'industrie, ce qui le rend particulièrement qualifié pour diriger AGCO vers l'avenir. Eric a contribué de manière significative au succès d'AGCO au cours des sept dernières années, conduisant dernièrement la Société à travers les défis uniques présentés par le COVID-19. Sa solide vision stratégique des tendances futures de l'agriculture mondiale et sa vaste expérience opérationnelle vont permettre à AGCO de répondre avec succès aux besoins changeants de nos clients. » M. Hansotia a rejoint AGCO en tant que vice-président principal de Global Crop Cycle et de Fuse Connected Services en 2013, et il occupe le poste de vice-président principal et chef de l'exploitation depuis 2019. Avant de rejoindre AGCO, M. Hansotia a passé 20 ans couronnés de succès chez Deere & Company, où il a occupé des postes de direction, notamment celui de vice-président principal de Global Harvesting et de vice-président de Global Crop Care.

M. Hansotia a déclaré : « Je tiens à exprimer ma gratitude envers Martin et le conseil d'administration pour leur confiance en ma capacité de diriger AGCO vers l'avenir. Aux côtés de notre équipe talentueuse, j'ai hâte d'aider nos agriculteurs du monde entier à nourrir durablement le monde grâce à des solutions agricoles intelligentes et innovantes. Je crois que l'innovation menée par les agriculteurs est la clé pour créer de la valeur pour nos employés, nos concessionnaires et nos actionnaires, et je me réjouis à l'idée de continuer à construire à partir de l'héritage de Martin et de réaliser ensemble l'avenir radieux d'AGCO. »

À propos d'AGCO

Leader mondial en matière de conception, de fabrication et de distribution de solutions agricoles, AGCO (NYSE : AGCO) contribue à améliorer la productivité agricole en offrant une gamme complète d'équipements et de services connexes. Vendus sous cinq marques principales : Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®, les produits AGCO sont soutenus par les solutions d'agriculture intelligente Fuse®. Fondée en 1990 et basée à Duluth, en Géorgie, États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net de 9,0 milliards USD en 2019. Pour de plus amples renseignements, consultez le site http://www.AGCOcorp.com. Pour suivre l'actualité, les informations et les événements de l'entreprise, retrouvez-nous sur Twitter : @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

Veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.agcocorp.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 août 2020 à 03:45 et diffusé par :