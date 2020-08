Cipla et Stempeutics collaborent en vue du lancement de Stempeucel®, première thérapie cellulaire « Made in India » visant à traiter l'ischémie critique chronique des membres (ICC)





- Premier produit de thérapie cellulaire allogénique à être approuvé au niveau mondial pour le traitement de l'ICC

- Développé par Stempeutics sur une période de douze ans, ce traitement révolutionnaire est conçu pour traiter la cause première de la maladie pour un coût modique

- Cipla commercialisera et distribuera le médicament en Inde pour assurer son accessibilité aux patients

MUMBAI, Inde, 21 août 2020 /PRNewswire/ -- Cipla Limited (BSE : 500087) (NSE : CIPLA EQ), désignée ici sous le nom de « Cipla », a annoncé aujourd'hui que son partenaire Stempeutics Research Pvt. Ltd a reçu l'approbation réglementaire du Drug Controller General of India (DCGI), l'Autorité indienne de réglementation des médicaments, pour le lancement de Stempeucel® en Inde. Ce produit est indiqué pour le traitement de l'ICC due à la maladie de Buerger et à la maladie artérielle périphérique athérosclérotique. Il s'agit du premier produit de thérapie cellulaire allogénique dont l'utilisation commerciale a été approuvée en Inde et du premier produit à base de cellules souches dont l'utilisation pour le traitement de l'ICC a été approuvée au niveau mondial.

Ce produit a été développé par Stempeutics sur une période de douze ans. L'approche exclusive de mutualisation de l'entreprise permet d'accroître l'efficacité du processus de fabrication, rendant ainsi le produit accessible aux patients à un coût abordable. Plus d'un million de doses peuvent être produites à partir d'un seul ensemble de banques de cellules-mères, un procédé unique en médecine régénératrice, ce qui permet de fournir un produit uniforme aux patients. Cette technologie exclusive permet également à Stempeucel® d'étendre le potentiel thérapeutique du médicament à plusieurs catégories de maladies. En vertu de l'accord signé entre les deux sociétés, Cipla a reçu les droits exclusifs de commercialisation et de distribution du produit en Inde en mettant à profit ses capacités de distribution étendues dans tout le pays.

L'ICC est une forme progressive de la maladie artérielle périphérique qui est causée par un blocage sévère des artères, réduisant ainsi la circulation sanguine. Cela peut entraîner la formation de plaies et de blessures au niveau des jambes et des pieds, avec un risque élevé d'amputation des membres. On estime qu'environ 5 millions de patients en Inde sont affectés par cette maladie invalidante. Avec les techniques vasculaires actuelles, on estime que seuls 25 % des patients peuvent être pris en charge avec des résultats cliniques satisfaisants.

Stempeucel® est un traitement révolutionnaire conçu pour améliorer la capacité limitée de l'organisme à rétablir la circulation sanguine dans les tissus ischémiques. Il est dérivé de cellules stromales mésenchymateuses allogéniques mises en commun, isolées de la moelle osseuse de donneurs adultes sains. Il s'attaque directement à la cause première de la maladie en réduisant l'inflammation, en stimulant la croissance des vaisseaux sanguins collatéraux et en réparant les muscles endommagés, ce qui permet de réduire la douleur, de guérir les ulcères et de sauver le membre affecté. Le médicament est administré par injections intramusculaires autour de la région du muscle du mollet et autour du site des ulcères.

Stempeutics élabore actuellement une stratégie pour d'autres marchés internationaux, notamment les États-Unis, l'UE et le Japon. Le marché mondial du traitement de l'ischémie critique des membres devrait générer 5 390 millions de dollars d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 % entre 2020 et 2025.

Commentant l'approbation du DCGI, le Dr Manohar, PDG de Stempeutics, a déclaré : « L'obtention de l'approbation du DCGI pour Stempeucel® est un jalon important et historique pour Stempeutics. C'est un gage de reconnaissance pour Stempeutics et pour l'excellence soutenue de notre travail scientifique et clinique, et cela souligne notre leadership mondial en matière de technologie basée sur les cellules stromales mésenchymateuses allogéniques mises en commun. Nous sommes persuadés que Stempeucel® va changer la donne en offrant un traitement avancé à des millions de patients souffrant de cette terrible maladie. »

M. Umang Vohra, directeur général et PDG mondial de Cipla, a déclaré : « Notre souci de l'innovation est guidé par notre grand sens des responsabilités en vue de répondre aux besoins non satisfaits des patients et d'alléger leurs souffrances. Nous sommes heureux de constater que notre partenariat de dix ans avec Stempeutics a franchi une étape importante. L'ICC est une maladie grave et douloureuse qui touche des patients du monde entier et nous sommes heureux de pouvoir lancer cette thérapie à base de cellules souches dans le pays pour un coût abordable. »

Le Dr Pawan Kumar Gupta, vice-président principal des affaires médicales et réglementaires chez Stempeutics, a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir l'autorisation de mise sur le marché du DCGI pour cette indication thérapeutique très importante. Dans l'ICC, des dépôts de graisse bloquent les artères de la jambe, ce qui entraîne une forte réduction de la circulation sanguine, des douleurs au repos, des ulcères non cicatrisants et une gangrène. Les patients atteints d'ICC courent un risque immédiat d'amputation et de décès. Aujourd'hui, Stempeucel® redonne de l'espoir en offrant un nouveau traitement efficace et une meilleure qualité de vie aux patients atteints d'ICC. En outre, Stempeutics s'est engagée à faire progresser ses programmes de traitement des maladies artérielles périphériques liées à l'ICC dans d'autres parties du monde. »

À propos de Stempeutics :

Stempeutics est une société de biotechnologie basée à Bangalore développant des produits jusqu'aux phases cliniques avancées. Elle a été créée par Manipal Education and Medical Group (MEMG) en 2006 avant de conclure une alliance stratégique avec Cipla en 2009 et Kemwell en 2019. La force de Stempeutics réside dans le développement de médicaments innovants à base de cellules souches en cultivant la recherche de pointe et les applications cliniques grâce aux efforts de son équipe hautement qualifiée. Son objectif est de développer des médicaments novateurs à base de cellules souches répondant à des besoins médicaux non satisfaits avec une approche plaçant l'Inde en tant qu'acteur majeur sur le plan mondial.

À propos de Cipla :

Fondée en 1935, Cipla est une entreprise pharmaceutique mondiale reposant sur une croissance souple et durable, les génériques complexes et le renforcement de son portefeuille sur ses marchés d'origine, à savoir l'Inde, l'Afrique du Sud, l'Amérique du Nord et les principaux marchés réglementés et émergents. La société est réputée dans les segments des médicaments respiratoires, des antirétroviraux, de l'urologie, de la cardiologie, des anti-infectieux et du système nerveux central. Ses 46 sites de fabrication dans le monde produisent plus de 50 formes posologiques et plus de 1 500 produits grâce à des plateformes technologiques de pointe satisfaisant les besoins de plus de 80 marchés. Cipla est la troisième entreprise pharmaceutique en Inde (IQVIA MAT, juin 2020), troisième sur le marché pharmaceutique privé en Afrique du Sud (IQVIA MAT, juin 2020) et compte parmi les plus importants acteurs du secteur des médicaments génériques aux États-Unis. Depuis plus de huit décennies, faire la différence pour les patients inspire chaque aspect du travail de Cipla. Il est communément admis que son offre de trithérapie antirétrovirale contre le VIH/sida à moins d'un dollar par jour a rebattu les cartes en Afrique, contribuant à placer l'intégration, l'accessibilité et le caractère abordable au coeur de la lutte contre le VIH. Entreprise citoyenne responsable, l'approche humanitaire de Cipla en matière de soins de santé, résumée par sa devise « Prendre soin de la vie », comme ses liens profonds avec les collectivités partout où elle est présente, font de la société un partenaire privilégié des organismes de santé mondiaux, de ses pairs et de l'ensemble des parties prenantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cipla.com ou retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, et LinkedIn.

