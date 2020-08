MPEG LA publie un communiqué en soutien du processus de promotion MC-IF





MPEG LA, LLC a publié le communiqué suivant aujourd'hui :

L'expérience éprouvée de MPEG LA en matière d'indépendance, de confiance et de transparence avec lesquelles nous avons fait progresser l'octroi de licence de communauté de brevets depuis près d'un quart de siècle parle d'elle-même. Nous poursuivons notre objectif qui est de parvenir à un équilibre entre les titulaires et les implémenteurs de brevet afin de rendre les technologies vidéo largement accessibles au marché à des conditions raisonnables conformes aux lignes directrices en matière de concurrence. Voilà qui nous sommes ; aucun rebranding n'est nécessaire. Aussi difficile qu'il puisse paraître, l'objectif d'une seule et unique licence de communauté de brevets VVC est souhaitable. Même si nous savons maintenant qu'une partie ne prend plus au sérieux le processus de promotion d'une seule et unique communauté de brevets VVCdu Media Coding Industry Forum (MC-IF), MPEG LA estime qu'il faut donner toutes les chances possibles au processus MC-IF afin qu'il aboutisse et qu'il soit pris au sérieux par un marché anxieux à la recherche d'une meilleure alternative. C'est dans cet esprit que MPEG LA envisage avec confiance l'opportunité de participer.

MPEG LA, LLC

MPEG LA est le principal fournisseur mondial de licences centralisées pour les normes et autres plateformes technologiques. Dès les années 1990, la société a créé le pool de brevets moderne permettant de produire les normes les plus largement utilisées dans l'histoire de l'électronique grand public, et étendant l'accès à d'autres technologies révolutionnaires. MPEG LA gère des programmes d'octroi de licence pour diverses technologies couvrant près de 24 000 brevets dans 94 pays, avec environ 260 détenteurs de brevets et plus de 6 000 titulaires de licences. En aidant les utilisateurs à mettre en oeuvre leurs choix technologiques, MPEG LA offre des solutions d'octroi de licences qui permettent d'accéder à la propriété intellectuelle essentielle, et à la liberté d'action, réduisant le risque de litiges et améliorant la prévisibilité lors de la planification des activités. Pour de plus amples informations, consultez www.mpegla.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 21:50 et diffusé par :