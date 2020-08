Temenos nommé pour la 11e fois dans le Gartner Magic Quadrant pour ses services bancaires de base mondiaux fournis aux particuliers





Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que le cabinet d'analyse Gartner, Inc. avait confirmé la position de leader de Temenos récompensant sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa visibilité dans le rapport du Magic Quadrant d'août 2020 pour ses services bancaires de base fournis aux particuliers.

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré : « Nous sommes fiers d'être nommés leader pour la 11e fois dans Gartner pour les services bancaires de base mondiaux. Nous estimons que Tememos SaaS est le générateur de la révolution bancaire numérique ; il accélère la transformation numérique et la transition vers le cloud pour les banques traditionnelles et génère une nouvelle lignée de néobanques mobiles dans le monde entier. Aujourd'hui, selon ce rapport, nous comptons plus de 800 clients pour les services bancaires de base et la plus grande base nuagique. Chaque jour, une nouvelle banque est mise en service et nous la mettons en oeuvre à distance pour soutenir nos clients en cette période difficile. Nous continuons à investir massivement en R&D, bien plus que tout autre concurrent dans ce domaine, et avons fait des investissements stratégiques pour améliorer notre plateforme nuagique native grâce aux toutes dernières technologies avec notamment l'IA, les microservices et les fonctionnalités bancaires les plus riches. Nous estimons que notre position dans le Magic Quadrant valident ces investissements, notre vision stratégique et la réussite de nos clients à l'échelle mondiale ».

Selon les analystes de Gartner, Vittorio D'Orazio et Don Free, auteurs du rapport :

« La demande de paquets de services bancaires de base devrait augmenter en 2020, car les banques mettent en oeuvre des stratégies de numérisation tout en faisant face aux effets de la pandémie de la COVID-19 ».

Le logiciel de services bancaires de base, Temenos Transact, offre la combinaison gagnante d'une technologie avancée nuagique native, d'IA et d'API-first et la fonctionnalité bancaire la plus riche pour aider les banques à effectuer leur transformation plus rapidement.

Aujourd'hui, Temenos Transact est fourni sous Temenos SaaS et peut également être déployé en natif sur toutes les principales plateformes nuagiques commerciales ou dans un nuage privé, permettant aux banques les pleins avantages de coûts d'exploitation réduits et d'une évolutivité élastique de ces services, ainsi que d'une résilience opérationnelle intégrée. L'architecture des micro-services technologiques de Temenos permet aux banques de remplacer leurs systèmes existants à leur propre rythme et de fournir des services et des capacités supplémentaires sur plusieurs systèmes. Temenos Transact est également pré-intégré à Temenos Infinity, le produit révolutionnaire de front-office numérique, qui permet d'assurer une transformation numérique de bout en bout.

L'IA est devenue une priorité absolue pour les banques et grâce à l'acquisition de Logical Glue en juillet 2019, Temenos est le premier à apporter au secteur bancaire la transparence et l'explicabilité de la prise de décision automatisée par l'IA.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service présenté dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs des technologies de ne choisir que les fournisseurs les mieux notés ou avec quelque autre classification. Les publications de recherche de Gartner sont basées sur des opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant ces recherches, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adaptabilité à un usage particulier.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 plus groupes bancaires mondiaux, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions et interactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles nuagiques natives, agnostiques et dotées d'IA pour le front-office, les services bancaires de base, les paiements et la gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences multicanal parfaitement fluides et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8%, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29%, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51% de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.temenos.com.

