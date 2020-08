Un vote contre l'équité : Distributel est consternée et découragée par l'annonce du Cabinet fédéral sur les tarifs de gros des services Internet





TORONTO, le 20 août 2020 /CNW/ - Consternée par la prise de position du Cabinet fédéral, samedi dernier, en réponse aux efforts des grandes entreprises de télécommunications en matière de lobbying, Communications Distributel Limitée affirme qu'elle sera obligée d'ajouter un supplément temporaire à ses tarifs pour les services Internet.

« Notre entreprise est fondée sur l'abordabilité et l'accès pour tous les Canadiens, a déclaré Matt Stein, chef de la direction de Distributel. Le service Internet est plus essentiel que jamais et l'idée de facturer un supplément est tout à fait contraire à nos valeurs. Malheureusement, compte tenu de l'incertitude et du retard que l'annonce du Cabinet fédéral a engendrés, nous n'avons pas le choix. »

L'entreprise s'est efforcée de minimiser les répercussions, mais elle affirme que la plupart des clients doivent s'attendre à un supplément de 5 $ à 10 $ par mois. Les frais supplémentaires devront être en vigueur au moins jusqu'à ce qu'une ordonnance définitive soit rendue relativement aux tarifs de gros pour les services Internet, qui représentent ce que les entreprises de télécommunications titulaires d'une licence facturent aux fournisseurs de services Internet (FSI) indépendants pour accéder à certaines composantes de leurs réseaux. Il s'agit là de coûts qui ont une incidence directe sur les prix à la consommation.

En août 2019, le CRTC a publié les résultats d'un examen sur trois ans de ces tarifs et il a conclu qu'ils étaient trop élevés, ordonnant qu'ils soient diminués et que les montants facturés en trop pendant des années soient remboursés. Lorsque la décision a été rendue, Distributel a immédiatement diminué les prix, en supposant que les nouveaux tarifs de gros entreraient en vigueur, ce qui ne s'est pas produit.

Il y a plutôt eu une longue période d'attente, alors que les titulaires de licence (Bell, Rogers et d'autres) ont pris de multiples moyens pour contester la décision, soit en demandant au CRTC de la revoir, en interjetant appel auprès de la Cour d'appel fédérale et, finalement, en demandant au Cabinet fédéral de l'infirmer. Dans son annonce de samedi, le Cabinet fédéral a publié sa réponse à cette dernière demande : bien qu'il ait refusé d'infirmer la décision du CRTC, le Cabinet fédéral a saisi l'occasion de formuler des commentaires, sans présenter de nouvelles preuves, indiquant que les tarifs imposés dans la décision initiale du CRTC pourraient être trop élevés et pourraient nuire aux investissements visant l'expansion du réseau.

« Le gouvernement aurait pu simplement permettre au CRTC de procéder à son propre examen, mais en ajoutant ce commentaire supplémentaire, il a engendré encore plus de confusion et d'incertitude. De plus, cela va à l'encontre des promesses électorales du gouvernement visant à rendre la vie plus abordable et à aider les travailleurs canadiens à améliorer leur situation. Le fait de maintenir des prix élevés est tout simplement mauvais pour les Canadiens. »

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, Distributel est passée à un accès illimité pour tous les clients afin d'aider les Canadiens à s'adapter subitement au travail et à l'apprentissage à domicile. Toutefois, indique M. Stein, bien que l'entreprise ne facture plus en fonction de l'utilisation, elle paie toujours les titulaires de licence de cette façon. « De plus, l'utilisation monte en flèche. Tant que les tarifs de gros jugés équitables par le CRTC ne seront pas mis en vigueur, nos coûts continueront d'augmenter.

L'ajout de frais est la dernière chose que nous souhaitons faire, mais c'est inévitable, compte tenu des pressions croissantes et énormes qui s'exercent sur nous sur le plan des coûts et de l'incertitude supplémentaire découlant de l'annonce du Cabinet fédéral. C'est une mauvaise journée pour les consommateurs canadiens. »

À propos de Distributel

Fondée en 1988, Distributel est un fournisseur indépendant de services de communications primé et oeuvrant à l'échelle nationale qui offre une vaste gamme de services de communications d'affaires et résidentielles. L'entreprise est fière d'avoir obtenu en 2020 la certification Great Place to Work® et elle a également mérité une reconnaissance grâce à son milieu de travail progressif et collaboratif. Détenue à 100 % par des intérêts canadiens, avec des bureaux partout au pays et un réseau national, Distributel continue de forger de nouveaux partenariats et d'apporter directement des solutions novatrices sur le marché grâce à sa division dynamique de vente en gros. ThinkTel, la division des services aux entreprises de Distributel, est un fournisseur de services voix et données évolués pour les PME et les grandes entreprises partout au Canada. L'entreprise offre des services de télévision par l'intermédiaire de TotalTV Inc., un fournisseur de services de télévision sur IP qui exerce ses activités en Ontario et au Québec. En tant que partenaire renommé de solutions Microsoft et PMP de Cisco, la division des services aux entreprises s'est établie comme moteur d'innovation au sein de l'industrie. Pour en apprendre davantage, consultez le site : www.distributel.ca/fr.

