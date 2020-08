Supremex annonce l'adoption d'un RAAA





MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes et fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un régime d'achat d'actions automatique avec un courtier afin de faciliter le rachat de ses actions ordinaires aux termes de son programme d'offre publique de rachat.

Aux termes du régime d'achat d'actions automatique, le courtier de la Société peut racheter des actions ordinaires, le courtier de la société peut racheter les actions ordinaires qu'il ne serait normalement pas autorisé à racheter en raison de restrictions imposées par la réglementation ou de périodes d'interdiction auto-imposées. Les rachats seront effectués par le courtier de Supremex sur la base des paramètres prescrits par la TSX et les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des conditions de l'accord écrit conclu par les parties. Le régime d'achat d'actions automatique a été préautorisé par la TSX et sera mis en oeuvre à partir du 20 août 2020.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des informations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables relatives, notamment, à la mise en oeuvre du régime d'achat d'actions automatique de Supremex. Les informations prospectives peuvent contenir des expressions comme prévoir, présumer, croire, devoir, viser, avoir l'intention de, s'attendre à, pouvoir, entendre et chercher à, éventuellement employées au futur ou au conditionnel.

Les informations prospectives sont assujetties à certains risques et à certaines incertitudes. Elles ne devraient pas être lues comme étant des garanties de résultats ou de rendement futurs et les résultats réels pourraient différer de manière importante des conclusions, des prévisions ou des projections énoncées dans ces informations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres : la crise sanitaire mondiale, les cycles économiques, la diminution de la consommation d'enveloppes, l'augmentation de la concurrence, la croissance par acquisition, la dépendance envers le personnel clé, l'augmentation du coût des matières premières, la fluctuation des taux de change, les inquiétudes concernant la protection de l'environnement, la disponibilité de fonds, les risques de crédit liés aux créances clients, la fluctuation des taux d'intérêt, le risque potentiel de litige, les cotisations aux régimes d'avantages sociaux des employés, la cybersécurité et la protection de données, l'absence de garantie quant au versement de dividendes et les paiements en espèces antérieurs. En outre, les risques et incertitudes découlant de la pandémie de la COVID-19 qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux attendus comprennent, sans s'y limiter : les mesures gouvernementales potentielles, les changements de comportement et de demande des consommateurs, les changements des exigences des clients, les perturbations liées aux fournisseurs et à la chaîne d'approvisionnement de la Société, la disponibilité du personnel et l'incertitude quant à l'étendue et à la durée de la pandémie. Ces risques et incertitudes sont abordés tout au long du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 et dans la notice annuelle de la Société datée du 30 mars 2020, notamment à la rubrique « Facteurs de risque » de ces deux documents. Par conséquent, la Société ne peut garantir que les informations prospectives se concrétiseront. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à ces informations prospectives, sauf s'ils sont tenus de le faire en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières. La Société décline expressément toute intention ainsi que toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

