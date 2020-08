ProAmpac lance MAKR, un configurateur virtuel d'emballage flexibles





ProAmpac, le leader des emballage flexibles, a annoncé aujourd'hui le lancement de son configurateur en ligne pour la conception d'emballages baptisé MAKR (prononcer "Mai coeur"). MAKR permet à ses utilisateurs de concevoir à distance des emballages tridimensionnels personnalisés aux formats film et papier, qui peuvent ensuite être prototypés dans le Design and Sample Lab (DASL) de la société.

« Par l'entremise du DASL, nous imaginons, concevons et prototypons des échantillons en collaboration avec nos clients depuis 2014. MAKR fait passer notre processus de collaboration à un niveau supérieur en transférant la conceptualisation et la conception dans un processus virtuel. Les utilisateurs peuvent interagir dans l'application avec différents formats, tailles, formes et dessins d'emballages flexibles par des moyens qui donnent vie à leurs idées, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Avec bon nombre de nos clients travaillant à distance durant la pandémie, le fait de fournir des capacités virtuelles en libre-service est encore plus pertinent », a déclaré Sal Pellingra, vice-président des applications et de l'innovation mondiales.

MAKR permet aux utilisateurs de choisir pratiquement n'importe quel format d'emballage flexible produit par ProAmpac. L'utilisateur peut alors concevoir sur mesure son propre emballage en employant des éléments comme : les dimensions de l'emballage, les fermetures, les anses et même la forme de la pochette. Enfin, les utilisateurs peuvent ajouter des illustrations et commander en ligne leur conception d'emballage terminée. L'équipe DASL de ProAmpac s'assurera ensuite que tous les détails sont corrects, finalisera la commande, créera le prototype personnalisé puis l'expédiera directement au demandeur.

« Il s'agit là d'un autre bel exemple de l'innovation à la fine pointe de l'industrie de ProAmpac. Nous n'avons cessé de nous démarquer, non seulement avec notre fabrication de classe mondiale, mais aussi en fournissant des services de conception d'emballages rivalisant avec ceux des bureaux d'étude. MAKR élargit nos ressources collaboratives et permet à nos clients de plus facilement faire passer des produits du stade de la conception à la mise sur le marché en un temps record », a affirmé M. Pellingra. « Nous avons déjà eu d'excellents retours de nos clients partenaires ayant fait des prélancements, et allons déployer MAKR et d'autres capacités virtuelles afin de continuer à faciliter pour nos clients la transition de nouvelles idées d'emballages vers la réalité commerciale », a ajouté M. Pellingra.

MAKR est la toute dernière offre d'un nombre croissant d'offres virtuelles à valeur ajoutée pour les clients de ProAmpac sous la marque Bridge. Plus tôt cette année, ProAmpac a lancé Bridge Remote Trial Management (RTM), une option qui permet à un expert du service technique client de ProAmpac de vérifier les essais produit d'un client et de garantir que les produits d'emballage fonctionnent efficacement.

« Chez ProAmpac, servir nos clients est notre principale priorité et, depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons enregistré une demande croissante pour les requêtes d'assistance virtuelle. Cela nous a amené à accélérer nos plateformes d'innovation numériques. MAKR et Bridge RTM ne sont que le début. Nous proposerons prochainement d'autres outils et offres pour garantir que nos clients obtiennent le service et le support virtuels dont ils ont besoin », a expliqué Adam Grose, directeur commercial. « Nous pensons que le lancement de MAKR permettra à nos clients de faire plus facilement des affaires avec ProAmpac, ce qui est finalement l'objectif qui sous-tend toutes nos offres de produits numériques. »

Pour en savoir plus sur la solution MAKR de ProAmpac ou sur les autres offres disponibles via DASL, contactez Nicole Cocuzzi (Nicole.Cocuzzi @Proampac.com) ou consultez le site ProAmpac.com/DASL.

Vidéo

Démonstration de MAKR

À propos de ProAmpac

ProAmpac est une entreprise de premier plan mondial dans le secteur des emballages flexibles, qui propose une gamme complète de produits, inégalée dans son secteur. Nous fournissons des solutions d'emballage créatives, un service client de première qualité et des innovations primées sur un marché mondial diversifié. Nous sommes guidés dans notre travail par quatre valeurs fondamentales qui font le succès de notre entreprise : L'intégrité, l'intensité, l'innovation et l'engagement. Basée à Cincinnati, ProAmpac est détenue par Pritzker Private Capital, ainsi que par la direction et des co-investisseurs.?Pour plus d'informations, visitez ProAmpac.com.

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital conclut des partenariats avec des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et leaders dans les secteurs des produits manufacturés, des services et des soins de santé. Le base capitalistique différenciée de long terme de l'entreprise permet une prise de décision efficace, une grande souplesse dans la structure transactionnelle et l'horizon d'investissement, ainsi qu'un alignement avec toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital développe des entreprises pour le long terme et constitue un partenaire idéal pour les entreprises entrepreneuriales et familiales. Pour plus d'informations, visitez PPCPartners.com.

