TD Bank, America's Most Convenient BankMD fait une déclaration au sujet de l'entente de règlement conclue avec le Consumer Financial Protection Bureau





L'entente vise un litige concernant le produit de protection contre les découverts TD Debit Card Advance pour les clients ayant bénéficié du service entre 2014 et 2018.



CHERRY HILL, New Jersey, 20 août 2020 /CNW/ - TD Bank, America's Most Convenient BankMD, l'un des membres du Groupe Banque TD (TSX et NYSE : TD), a fait la déclaration ci-dessous au sujet de l'entente de règlement au civil conclue avec le Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) relative à TD Debit Card Advance, un produit facultatif de protection contre les découverts. L'entente vient surtout résoudre des questions en lien avec certains processus de divulgation et d'inscription et vise les clients qui se sont inscrits au service en succursale ou lors d'un événement hors site entre 2014 et 2018.

« À la TD, les besoins des clients passent en premier et notre entreprise se fonde sur l'éthique, l'intégrité et la confiance, a indiqué Greg Braca, président et chef de la direction, TD Bank, America's Most Convenient BankMD. Tout au long de la période en question, la TD avait un processus clair pour obtenir un consentement officiel avant de fournir ce service aux clients, permettant à ces derniers de faire un choix conscient et éclairé. À partir de 2014, avant même la conclusion de cette entente, la TD avait apporté des améliorations à ses pratiques de divulgation et d'inscription liées à TD Debit Card Advance de manière volontaire et proactive. Bien que nous soyons en désaccord avec les conclusions du CFPB, nous avons collaboré pleinement à la résolution de ce litige et nous nous tournons vers l'avenir en maintenant une approche axée sur les besoins de notre clientèle. »

TD Debit Card Advance est un service facultatif de protection contre les découverts. Les clients qui s'y inscrivent autorisent TD Bank à payer le montant d'une opération au guichet automatique bancaire ou d'une opération ponctuelle par carte de débit en cas d'insuffisance de fonds. TD Debit Card Advance offre aux clients une source de liquidités à court terme sécuritaire et fiable qui leur permet d'éviter les désagréments pouvant découler d'opérations refusées.

TD Bank obtient le consentement officiel des clients avant d'appliquer le produit de protection à leur compte. En cas de découvert, TD Bank avise le client, lui offre des conseils pour gérer ses comptes de manière à éviter ce type de situation dans l'avenir, et lui rappelle qu'il peut facilement mettre fin à la protection en tout temps en appelant sa succursale TD Bank. La plupart des clients inscrits et ayant utilisé la protection contre les découverts choisissent de conserver le produit.

TD Bank n'a reconnu avoir commis aucun acte répréhensible dans le cadre de l'entente de règlement au civil et continuera d'offrir la protection facultative TD Debit Card Advance, qui est appréciée par les clients et qui les aide à éviter que des opérations soient refusées pour insuffisance de fonds.

