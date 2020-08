21e Rencontre alternée des premiers ministres : Le premier ministre du Québec invite son homologue de la République française à venir à Québec en 2021





QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Premier ministre du Québec, M. François Legault, et le Premier ministre de la République française, M. Jean Castex, se sont entretenus par téléphone le 20 août 2020. Lors de ce premier entretien, le Premier ministre du Québec a félicité le Premier ministre français pour son entrée en fonction et l'a invité à Québec l'an prochain pour participer à la 21e Rencontre alternée des premiers ministres (RAPM).

Lors de leur échange, les deux Premiers ministres ont fait le point sur l'évolution de la crise sanitaire causée par la Covid-19 et les mesures de relance économique. Ils ont aussi insisté sur l'importance de maintenir cette relation directe, privilégiée et stratégique qui unit le Québec et la France depuis des décennies.

Instaurées en 1977, les RAPM sont l'occasion de fortifier les relations franco-québécoises et d'établir les grandes orientations et le cadre de travail dans la poursuite de nos actions communes notamment en matière économique, sociale environnementale et culturelle.

Citations :

« Le Québec et la France partagent une histoire, des valeurs et des intérêts en commun. Je suis très attaché à la continuité de cette relation et je me réjouis de travailler avec le Premier ministre Legault pour faire vivre et développer encore notre coopération en vue de la prochaine RAPM ».

Jean Castex, premier ministre de la République française

« Le Québec désire augmenter de manière significative ses échanges économiques avec la France. La relance de nos économies repose notamment sur l'accroissement des échanges internationaux. Il faut tirer profit ensemble du fort rebond des économies québécoise et française ».

François Legault, premier ministre du Québec

Fait saillant:

La RAPM devait initialement se tenir en 2020, à Québec, mais la rencontre a été reportée en raison de la crise de la COVID-19. La tenue de la 21e RAPM en 2021 permettra de donner une nouvelle impulsion aux coopérations franco-québécoises. L'année 2021 coïncidera également avec le 60e anniversaire de la Délégation générale du Québec à Paris .

