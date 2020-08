Planifier ses déplacements durant la fin de semaine du 21 au 24 août - Entraves majeures sur le réseau autoroutier





MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans le corridor de l'autoroute 720 / route 136 / autoroute 20 en direction ouest entre le tunnel Ville-Marie et l'échangeur Saint-Pierre, sur la route 136 / autoroute 720 en direction est entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie ainsi que sur l'autoroute Bonaventure en direction du centre-ville entre l'Île des Soeurs et l'avenue Pierre-Dupuy. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

Corridor autoroute 720 / route 136 / autoroute 20

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-720 / R-136 / A-20 OUEST, entre la sortie 5 (boulevard Robert-Bourassa, A-10 EST / pont Samuel-De Champlain , R-112 / pont Victoria ) dans le tunnel Ville-Marie et l'échangeur Saint-Pierre (R-138)

Détour : dans la sortie (garder la gauche), via l'embranchement pour l'A-10 EST (Bonaventure) et sortie 4 (boulevard Gaétan-Laberge) pour l'A-15 NORD.

Avenue Atwater : dans la sortie (garder la droite), via l'embranchement pour le boulevard Robert-Bourassa, ensuite les rues Mansfield et Saint-Antoine Ouest. Et à partir de l'avenue Viger, via boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Jacques.

Fermetures par défaut

Les entrées en provenance de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet

Détour : via l'avenue Viger et le boulevard Robert-Bourassa, ensuite suivre le détour principal. Pour les usagers en provenance de la rue Saint-Antoine Est, faire demi-tour à la rue Saint-Hubert.

L'entrée en provenance des rues Lucien-L'Allier et Saint-Antoine Ouest

Détour : via la rue Saint-Antoine Ouest, avenue Atwater sud et l'entrée pour l'A-15 NORD. Pour les camions, via la rue Saint-Jacques est, boulevard Robert-Bourassa et A-10 EST.

L'entrée en provenance du boulevard René-Lévesque à la hauteur de la rue du Fort

Détour est : via rue de la Cathédrale, rue Saint-Jacques et boulevard Robert-Bourassa.

Détour ouest : via avenue Atwater sud et l'entrée pour l'A-15 NORD. Camions, via avenue Atwater nord, rue Sherbrooke est, rue Peel et boulevard René-Lévesque est.

L'entrée en provenance de la rue Saint-Jacques et du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue

Détour : via boulevard Angrignon sud, rue Notre-Dame Ouest, avenue Saint-Pierre (pour les camions, faire le demi-tour à l'endroit habituel avant le canal de Lachine), rue Richmond et A-20 OUEST via l'entrée de la 1re Avenue

Pont Honoré-Mercier : sur le boulevard Angrignon sud, via les rues Cordner, Senkus, Saint-Patrick et Clément et R-138 OUEST.

Rue Richmond : à partir de l'avenue Saint-Pierre, via rue Saint-Jacques est, avenue Vincent et rue Elm.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l'A-15 NORD à l'A-20 OUEST ( Lachine , Dorval )

Détour : via la bretelle pour l'A-15 NORD (Décarie), continuer jusqu'à l'échangeur, A-40 OUEST, sortie 65 pour l'A-520 OUEST, sortie 4 pour l'A-13 SUD et A-20 EST (vers Lachine) ou A-20 OUEST (vers Dorval).

La bretelle menant de l'A-15 SUD (Décarie) à l'A-20 OUEST ( Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

Détour : continuer A-15 SUD et faire demi-tour à la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye), A-15 NORD et suivre le détour précédent.

Facultatif : les usagers en provenance de l'A-40 OUEST et de l'A-15 SUD / Laval (des Laurentides) peuvent continuer directement à la sortie 65 (A-520 OUEST).

Les deux bretelles menant de l'A-720 / R-136 OUEST à l'A-15 NORD (Décarie) et à l'A-20 OUEST ( Lachine , pont Honoré- Mercier , Dorval )

ROUTE 136 / AUTOROUTE 720

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la R-136 / A- 720 EST (vers le centre-ville), entre l'échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale, dans le tunnel Ville-Marie

Détour : en provenance de l'A-20 EST ou de l'A-15 SUD (Décarie), via la bretelle pour l'A-15 SUD, sortie 62 (boulevard De La Vérendrye) pour la rue Saint-Patrick, rue Wellington et A-10 OUEST / boulevard Robert-Bourassa.

Échangeur Turcot

Fermeture par défaut des bretelles menant de l'A-15 SUD (Décarie) et de l'A-20 EST à la R-136 / A- 720 EST (centre-ville)

AUTOROUTE BONAVENTURE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Fermeture complète de l'A-10 OUEST (vers le centre-ville) entre l'Île des Soeurs et l'entrée en provenance de l'avenue Pierre- Dupuy et du chemin des Moulins

Note : dans la sortie 58, l'embranchement pour l'Île des Soeurs restera ouvert et sera canalisé à la fin du pont Samuel-De Champlain

Détour : continuer sur l'A-15 NORD, sortie 61 pour l'avenue Atwater nord, rue Saint-Jacques et boulevard Robert-Bourassa.

Camions : à la sortie 61, faire demi-tour via les rues Thomas-Keefer et Saint-Patrick, avenue Atwater sud, ensuite les rues Joseph, Dupuis, Lesage et de l'Église, boulevard De La Vérendrye, rue Saint-Patrick, rue Wellington et boulevard Robert-Bourassa.

Note : travaux sous la responsabilité de la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc. (PJCCI).

Fermetures par défaut

Sur l'Île des Soeurs, les entrées en provenance du chemin de la Pointe-Nord (carrefour Alexander-Graham-Bell) et du boulevard René-Lévesque (carrefour Claude-Robutel)



Le boulevard Gaétan-Laberge en direction du centre-ville à partir de l'intersection pour l'A-15 NORD

VOIE DE DESSERTE AUTOROUTE 40

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Pointe-Claire , sur la voie de desserte de l'A-40 OUEST, fermeture complète du tronçon entre la sortie et l'entrée en provenance du boulevard Saint-Jean

Détour : via le boulevard Saint-Jean, avenue Labrosse, avenue Revcon et boulevard Brunswick.

Facultatif : en amont, via les avenues Tecumseh ou Selkirk.

Note : la sortie du boulevard Saint-Jean nord pour la voie de desserte sera fermée de vendredi 22 h à samedi 10 h.

Projet du Réseau express métropolitain (REM), sous la responsabilité de CDPQ Infra (NouvLR).

RUE SAINT-ANTOINE OUEST

De vendredi 21 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest / Saint-Henri) sur la rue Saint-Antoine Ouest, fermeture partielle de 2 voies sur 4 entre les rues Bel-Air, Rose-de- Lima et Bourget

AUTOROUTE 15 (DÉCARIE)

De vendredi 22 h à lundi 5 h

Fermeture de l'entrée en provenance de la rue Saint-Jacques pour l'A-15 NORD

Détour : via l'avenue Girouard, chemin Upper-Lachine, avenue Crowley, boulevard Décarie et rue Sherbrooke.

AUTOROUTE 20 (DU SOUVENIR)

De vendredi 21 h à lundi 5 h

Fermeture de l'entrée du boulevard Angrignon pour l'A-20 EST et de l'accès à la rue Notre-Dame en provenance de l'A-20 EST

Détour : via boulevard Angrignon nord, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques / chemin Avon, avenue Saint-Pierre, rue Notre-Dame est et l'accès à l'A-20 EST.

PROJET INTÉGRÉ SRB PIE-IX

De jeudi 23 h à mardi 5 h

À Laval sur la R-125 SUD, fermeture de la sortie pour le boulevard de la Concorde

Détour : via la sortie pour le boulevard Henri-Bourassa à Montréal et A-19 NORD / sortie 5.

Facultatif / à privilégier : en amont, via la sortie pour les boulevards Saint-Martin et Lesage.

ROUTE 132

De samedi 5 h à dimanche 6 h

À Sainte-Catherine et à la limite de Kahnawake , fermeture de la R-132 dans les deux directions entre le chemin de Service et la rue Jean-Lachaîne

Détour : via chemin de Service, boulevard Hébert et 1re Avenue. Pour les usagers en direction de l'A-730 / A-30, via boulevard Montchamp et montée Saint-Régis.

Note : travaux sous la responsabilité du Canadien Pacifique (CP).

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

