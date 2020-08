Les Métallos accueillent les pompiers du Canton de Champlain dans le syndicat





Les pompiers à temps partiel employés par le Canton de Champlain dans l'Est de l'Ontario ont voté en faveur de leur adhésion au Syndicat des Métallos pour améliorer leurs conditions de travail.

À la suite d'un vote au scrutin secret supervisé par le ministère du Travail de l'Ontario, une cinquantaine de pompiers volontaires, basés dans les deux casernes du canton situées à L'Orignal et Vankleek Hill, sont officiellement devenus membres des Métallos.

Conformément à leur volonté d'être représentés par le syndicat, les pompiers ont mentionné la nécessité de se faire entendre de manière à la fois pertinente et collective pour répondre aux problématiques et préoccupations planant sur leur activité. Les questions soulevées ont notamment porté sur les normes et les équipements de santé et de sécurité, le degré de soutien pour les membres ayant vécu des événements traumatisants et une communication et une réactivité insuffisantes de la part du conseil municipal.

« Nous avons essayé à deux reprises d'aborder ces thèmes avec le conseil municipal lors d'une reunion. Ils nous ont fermé la porte au nez », a déclaré Jean-François Miner, un des pompiers à avoir rejoint les Métallos.

« Nous les avons invité dans notre caserne pour parler de nos préoccupations et personne n'est venu. Nous avons donc décidé de nous faire entendre de manière plus percutante », a poursuivi Jean-François Miner.

Les étapes suivantes pour les pompiers consisteront à élire un comité de négociation et de négocier leur première convention collective avec la municipalité.

« Ces pompiers fournissent des services qui sauvent des vies dans leur communauté », a fait valoir Marty Warren, directeur des Métallos pour l'Ontario et le Canada atlantique.

« Nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux membres au sein de notre syndicat et nous les soutiendrons tout au long des négociations afin qu'ils obtiennent un contrat équitable reconnaissant leurs compétences, leur dévouement et le caractère vital de leur travail », a conclu Marty Warren.

