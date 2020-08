Les cadres scolaires en attente de précisions pour les projets majeurs d'ajout d'espaces aux infrastructures scolaires





QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) accueille positivement l'annonce du milliard supplémentaire qui sera consacré aux projets de construction, d'agrandissement et de reconstruction des infrastructures scolaires. L'AQCS salue plus particulièrement la nouvelle mesure consacrée à la reconstruction d'écoles. Toutefois, la liste des grands projets d'ajout d'espaces admissibles reste à définir par le gouvernement.

« Par souci de planification et d'efficience, nous souhaitons que le ministre Jean-François Roberge précise rapidement les grands projets de construction autorisés pour la prochaine année. L'annonce globale des nouveaux investissements représente par ailleurs une excellente nouvelle pour le parc immobilier des centres de services scolaires, et pour les élèves », soutient M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2?400 cadres oeuvrant au sein des 72 centres de services scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle des centres de services scolaires francophones et anglophones.

