Le gouvernement du Canada s'associe au Nunavut pour des projets d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique





IQALUIT, NU, le 20 août 2020 /CNW/ - La priorité absolue du gouvernement du Canada est toujours d'assurer la sécurité des Canadiens et de soutenir les familles et les entreprises pendant la pandémie de la COVID-19. Toutefois, la lutte contre les changements climatiques doit se poursuivre, en particulier pour les habitants du Nord, qui sont les plus touchés par ces changements, le Nord canadien se réchauffant trois fois plus vite que le reste de la planète. C'est pourquoi le Canada continue à travailler en partenariat avec le Nord pour réduire les émissions, créer des conditions propices à des emplois propres et rendre le coût de la vie plus abordable pour les Canadiens, d'un océan à l'autre.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le premier ministre du Nunavut et ministre de l'Environnement, l'honorable Joe Savikataaq, ont annoncé un investissement pour soutenir le projet de gestion de l'énergie de Baffin-Sud. Le projet contribuera à améliorer l'efficacité énergétique et à adopter des énergies renouvelables dans 45 établissements appartenant au gouvernement du Nunavut dans les six collectivités qui composent la région de Baffin-Sud.

Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux du gouvernement du Nunavut soutient les initiatives communautaires, notamment grâce à la mise en place de panneaux solaires, à l'amélioration de l'éclairage par des DEL, à l'amélioration des systèmes mécaniques et de contrôle, à la prise de mesures concernant l'enveloppe du bâtiment, telles que l'étanchéisation à l'air, et à l'installation de dispositifs économiseurs d'eau. D'autres mesures comprendront la modernisation de l'établissement fédéral d'Iqaluit, propriété du territoire, la mise en place de systèmes solaires photovoltaïques dans neuf établissements communautaires et l'installation d'un système d'eau chaude solaire dans un établissement.

Les Inuits sont des chefs de file dans le domaine du climat, et leurs connaissances traditionnelles et compétences spécialisées sont fondamentales pour l'action en faveur du climat. Ce projet applique la politique Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti, ce qui aidera à créer des débouchés d'affaires pour les métiers de la construction locaux et à fournir des emplois et des occasions de perfectionnement des compétences à la population inuite locale.

Le projet de gestion de l'énergie de Baffin-Sud recevra environ 18,3 millions de dollars au moyen du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux du gouvernement du Nunavut octroie pour sa part 8,6 millions de dollars. Au cours de la durée de vie de ce projet, le gouvernement du Nunavut constatera une réduction cumulative d'environ 24 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce résultat équivaut à retirer environ 7 000 voitures de la circulation pendant un an.

Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec le gouvernement du Nunavut pour adopter des mesures de lutte contre les changements climatiques qui ont un effet positif sur les collectivités nordiques et qui aident le Canada à dépasser l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 et à atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Citations

« Même en cette période sans précédent, nous ne pouvons pas arrêter la lutte contre les changements climatiques. Les Canadiens du Nord sont parmi ceux qui constatent les changements climatiques de leurs propres yeux. En travaillant ensemble à des solutions pratiques et abordables comme celle adoptée dans la région de Baffin-Sud, nous réduisons la pollution par le carbone, nous favorisons l'innovation propre, nous créons de bons emplois et nous soutenons des collectivités plus saines. »



- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Le Nord du Canada est touché de manière disproportionnée par le réchauffement planétaire. Le gouvernement du Nunavut travaille fort pour combattre les effets négatifs en renforçant l'utilisation des ressources énergétiques réutilisables et en mettant en oeuvre de nouveaux équipements et de nouvelles technologies à haut rendement énergétique pour réduire notre empreinte relative aux changements climatiques. Le projet de gestion de l'énergie de Baffin-Sud est un excellent exemple des approches novatrices que notre gouvernement adopte pour réduire les émissions de carbone tout en créant de nouvelles possibilités d'emploi pour les Nunavutois. Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement fédéral pour favoriser des collectivités plus saines sur le territoire. »



- L'honorable Joe Savikataaq, premier ministre du Nunavut et ministre de l'Environnement

Faits en bref

Le projet de gestion de l'énergie de Baffin-Sud profitera à la collectivité et à l'économie locales en créant plus de 300 possibilités d'emploi. Le projet devrait permettre de réduire les coûts annuels des services publics du gouvernement du Nunavut et d'améliorer la qualité de l'air local en réduisant la combustion de diesel.

et d'améliorer la qualité de l'air local en réduisant la combustion de diesel. Dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement du Canada , le Nunavut est admissible à 31 millions de dollars pour des programmes comme celui réalisé dans la région de Baffin-Sud qui visent à réduire la pollution par le carbone et à renforcer l'économie.

, le est admissible à 31 millions de dollars pour des programmes comme celui réalisé dans la région de Baffin-Sud qui visent à réduire la pollution par le carbone et à renforcer l'économie. Le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone est un volet important du plan de lutte contre les changements climatiques du Canada et il contribue à faire en sorte que le Canada atteigne et dépasse l'objectif qu'il s'est fixé pour 2030 au titre de l'Accord de Paris .

