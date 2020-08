Le premier ministre procède à des changements de responsabilités au sein du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a procédé, aujourd'hui, à certains changements de responsabilités au sein du Conseil des ministres.

Ainsi, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, devient également ministre responsable de la région de Lanaudière, fonction qui était, jusqu'ici, confiée au ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon. De plus, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, se voit attribuer la responsabilité de la région de Laval, qui relevait du ministre des Finances, Eric Girard. Finalement, le ministre de la Justice, ministre responsable de la Langue française et ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, Simon Jolin-Barrette, obtiendra également la responsabilité de la région de la Montérégie, qui relevait du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Aux fonctions du ministre Jolin-Barrette s'ajoutent aussi celles de ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, qui étaient auparavant confiées à la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale et ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel.

Citation :

« Alors que nous nous affairons à relancer l'économie québécoise et à affronter la deuxième vague de la pandémie, je souhaite que les membres du Conseil des ministres, qui sont aux premières lignes de cette relance et de la lutte contre la propagation de la COVID-19, puissent se consacrer pleinement à ces défis colossaux. Je remercie celles et ceux qui ont accepté de nouvelles fonctions et suis totalement convaincu qu'ils sauront les occuper dignement. Notre automne sera chargé, et je suis fier de pouvoir compter sur un Conseil des ministres compétent et dévoué envers les Québécoises et les Québécois. »

François Legault, premier ministre du Québec

