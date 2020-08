Le gouvernement du Canada injecte des fonds pour soutenir les producteurs et les organismes agroalimentaires du Nord





Le secrétaire parlementaire Larry Bagnell annonce un investissement de CanNor de près de 4,6 millions de dollars pour aider les entreprises à croître et à créer des emplois dans les territoires

WHITEHORSE, YT, le 20 août 2020 /CNW/ - Les agriculteurs et les producteurs agroalimentaires du Canada ont été durement touchés par la COVID-19. Le gouvernement du Canada a pris des mesures importantes pour les aider à traverser cette période difficile, et il est déterminé à leur donner les outils dont ils ont besoin pour participer à notre reprise économique et en sortir plus forts et plus compétitifs qu'auparavant. L'innovation est essentielle pour que cela devienne réalité. C'est pourquoi le gouvernement travaille en étroite collaboration avec les producteurs et les organisations pour les aider à créer des emplois et à augmenter la production.

Soutien du gouvernement fédéral pour aider les producteurs et les organismes agroalimentaires des territoires à créer des emplois et à augmenter la production

Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor, a annoncé aujourd'hui des investissements du gouvernement fédéral de près de 4,6 millions de dollars pour aider le secteur agroalimentaire du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon à innover, à croître et à créer des emplois. Des investissements supplémentaires de 604 348 dollars ont été fournis dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale-provinciale-territoriale.

Ce financement, fourni par CanNor, appuie 13 initiatives importantes dans les collectivités de l'ensemble des territoires. Il aidera les agriculteurs et les producteurs à accroître leurs profits grâce à de nouveaux équipements modernes et à des produits à valeur ajoutée, tout en augmentant les exportations et en facilitant leur implantation dans de nouveaux marchés grâce à des accords commerciaux conclus récemment. Ce financement leur permettra également de devenir plus efficaces en augmentant la capacité et le rendement des champs, en adoptant de nouvelles technologies et en améliorant la collecte et l'analyse de données. Puisque la COVID-19 provoque de graves perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, cet investissement aidera les entreprises à relever ces défis et à en atténuer les répercussions.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard des agriculteurs et des entreprises agroalimentaires du pays - en les aidant non seulement à survivre, mais aussi à prospérer. Des initiatives comme celles-ci contribueront à remettre les Canadiens au travail et à faire en sorte que notre secteur agricole puisse jouer un rôle de premier plan dans la reprise économique du Canada.

Citations

« Le bien-être de tous les Canadiens - sur le plan physique, social et économique - commence par un approvisionnement alimentaire sûr. Les entreprises agroalimentaires et les agriculteurs des territoires jouent un rôle essentiel dans ce domaine, et nous sommes là pour eux. Ces mesures importantes les aideront à se développer et à soutenir de bons emplois en améliorant la productivité, en augmentant les rendements et en assurant un accès sécuritaire à des aliments salubres et nutritifs dont nous dépendons tous. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de CanNor.

« L'annonce d'aujourd'hui aidera les producteurs agroalimentaires à innover, à se développer et à créer des projets à valeur ajoutée pour le marché. Je suis heureux que les investissements de CanNor contribuent à créer une chaîne d'approvisionnement alimentaire fiable ici, dans le Nord, qui soutient de bons emplois locaux dans les territoires. »

- Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord).

« Les derniers mois ont mis en évidence l'importance d'un approvisionnement alimentaire solide et résistant pour les Canadiens. Les agriculteurs et les transformateurs du Nord relèvent le défi avec des idées novatrices pour développer leurs entreprises et augmenter la production. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ces initiatives, qui contribueront à mettre de bons aliments locaux sur les tables de cuisine dans tous les territoires, et à améliorer la sécurité alimentaire dans le Nord. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui est fourni par l'intermédiaire des programmes de CanNor, lesquels appuient des projets qui favorisent le développement économique communautaire durable, stimulent le développement et la croissance des entreprises et facilitent l'innovation.

CanNor verse près de 4,6 millions de dollars pour soutenir 13 initiatives menées par des entreprises et des organisations agroalimentaires qui mettent l'accent sur l'innovation, l'adoption de technologies propres, l'amélioration de la productivité et la durabilité environnementale dans les territoires.

Un financement supplémentaire de 604 348 dollars est fourni par le Partenariat canadien pour l'agriculture, un investissement de 3 millions de dollars sur cinq ans par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro-industriels.

Liens connexes

Restez branchés

