L'Assemblée annuelle des parents : porte d'entrée de l'implication parentale!





QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) et la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) lancent une invitation aux parents d'élèves à l'aube de la rentrée scolaire.

« Les assemblées annuelles des parents auront lieu dans toutes les écoles publiques dans les prochaines semaines : c'est le moment idéal pour s'informer ou encore pour commencer à s'impliquer dans le milieu scolaire! Les parents ont un rôle essentiel à jouer au sein de la communauté-école, cet engagement est la force de la FCPQ depuis plus de 45 ans », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

« Cette année, la participation de tous est essentielle pour la mise en place de la nouvelle gouvernance des centres de services scolaires. Dans la situation exceptionnelle que nous vivons depuis le printemps, toute la société et le réseau scolaire en particulier réitèrent fortement leur engagement pour la persévérance et la réussite. La participation des parents aux assemblées générales est une façon de bien s'informer et de s'engager envers la réussite de toutes et tous », ajoute M. Jacky Tremblay, président-directeur-général de la FCSSQ.

L'engagement parental en éducation, c'est prendre une part active dans des décisions qui auront un impact sur l'école publique et sur tous les élèves. Que ce soit au niveau du conseil d'établissement ou du comité de parents, les parents ont leur mot à dire sur l'avenir de l'Éducation au Québec. Cette année, les parents engagés dans les instances du milieu scolaire auront également l'opportunité de participer à la mise en place des premiers conseils d'administration des centres de services scolaires, en collaboration avec les acteurs du milieu de l'Éducation.

S'impliquer dans les instances de participation parentale du milieu scolaire : une expérience valorisante qui commence à l'assemblée annuelle des parents dans chaque école publique du Québec!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

Profil de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)

La Fédération des centres de services scolaires du Québec regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la Fédération coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

SOURCE Fédération des comités de parents du Québec

Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 14:00 et diffusé par :