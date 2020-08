Andersen Global conclut un contrat de collaboration avec Ajo & Co. Advocates





Andersen Global continue de renforcer sa présence en Afrique, par le biais d'un contrat de collaboration avec Ajo & Co. Advocates, l'un des plus grands cabinets d'avocats en République du Soudan du Sud.

Le cabinet, basé à Djouba, a été fondé en 2013 et est reconnu comme l'un des cabinets spécialisés en droit des affaires, les plus réputés du pays. Ajo & Co Advocates s'est développé pour inclure 12 professionnels offrant des services juridiques dans les domaines de la fiscalité, du droit du travail, du contentieux, de l'immobilier, du droit des affaires, du droit commercial, et du pétrole et du gaz.

« Dans l'économie globale actuelle et dans un monde de plus en plus complexe, le marché africain demande des services juridiques et fiscaux transfrontaliers qui soient efficaces tout en offrant des solutions de qualité supérieure », a déclaré le Directeur général du cabinet, Ajo Noel Julius. « Notre collaboration avec Andersen Global illustre notre dévouement pour servir nos clients et leur offrir une approche intégrée des services tant fiscaux que juridiques, de manière harmonieuse. »

« Ajo & Co Advocates démontre clairement le caractère et la culture de synergie avec les cabinets membres et les cabinets collaborateurs de notre organisation », a déclaré le Président d'Andersen Global et Directeur général d'Andersen, Mark Vorsatz. « Le dévouement d'Ajo et de son équipe envers l'indépendance et la transparence, auquel s'ajoute une expertise établie restent inégalés sur le marché sud-soudanais. Cette collaboration marque un autre développement clé de notre expansion en Afrique, alors que nous continuons de nous étendre et d'approfondir notre plateforme sur le continent. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 191 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

