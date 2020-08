London Food Bank, The Food Bank of Waterloo Region et Rogers font équipe pour aider près de 25 000 citoyens du Sud-Ouest de l'Ontario grâce à Nourrir à coup sûr





Dans le Sud-Ouest de l'Ontario, des paniers de denrées alimentaires fourniront plus de 524 000 repas à l'échelle locale pour répondre à la demande accrue dans les banques alimentaires



Des employés de Rogers de London et de Kitchener se portent volontaires pour aider à organiser, à préparer et à distribuer les paniers

LONDON, Ontario, 20 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visant à atténuer l'insécurité alimentaire que vivent de nombreuses familles canadiennes, le programme Nourrir à coup sûr de Rogers Communications s'installe dans le Sud-Ouest de l'Ontario, en collaboration avec Banques alimentaires Canada afin de fournir des paniers de provisions qui procureront aux banques alimentaires locales plus de 524 000 repas à distribuer. Ces paniers serviront à nourrir près de 25 000 personnes du Sud-Ouest de l'Ontario.

Le programme Nourrir à coup sûr a débuté en juin au Rogers Centre de Toronto. En effet, des employés bénévoles de Rogers et leur famille ont rempli des paniers de denrées non périssables qui fournissent à une personne des repas pour une semaine. À présent, des camions chargés de paniers et de palettes de provisions se dirigent vers les communautés partout au pays, si bien que 8 millions de repas ? un nombre record ? seront distribués aux Canadiens d'ici la fin du programme cet été. À l'arrivée des camions à London et à Kitchener, des bénévoles locaux de Rogers collaborent avec la London Food Bank et The Food Bank of Waterloo Region afin de continuer à préparer des milliers de paniers de provisions pour les distribuer aux banques alimentaires locales dans le but d'aider ceux qui en ont le plus besoin.

« Les citoyens du Sud-Ouest de l'Ontario font partie de la famille élargie de Rogers, et lorsque notre famille a besoin d'aide, nous avons la responsabilité d'apporter notre contribution en versant des dons alimentaires, en faisant du bénévolat et plus encore », a déclaré Philippe Oille, président, Sud-Ouest de l'Ontario, Rogers Communications. « Chez Rogers, c'est depuis longtemps la tradition de redonner à nos communautés et de les soutenir. L'entreprise existe depuis 60 ans. En cette année pas comme les autres, nous nous retroussons les manches et nous mettons au travail afin que nous puissions tous surmonter cette crise. »

Alors que le déconfinement s'amorce au pays, les répercussions économiques de la pandémie demeurent importantes, ce qui suscite de l'insécurité alimentaire et contribue à accroître la demande dans les banques alimentaires. Selon Banques alimentaires Canada, qui soutient plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires d'un bout à l'autre du pays, notamment la London Food Bank et The Food Bank of Waterloo Region, de nombreuses banques alimentaires locales ont été durement touchées par la COVID-19. En effet, elles ont vu le nombre de bénévoles et les dons diminuer, en plus d'avoir dû adapter leurs activités, ce qui leur a rendu plus difficile la tâche de répondre aux besoins de leur clientèle.

« Le partenariat entre l'équipe Rogers et la London Food Bank dans le cadre du programme Nourrir à coup sûr signifie que plusieurs citoyens de London peuvent continuer à recevoir l'aide alimentaire dont ils ont tant besoin en cette période d'incertitude », a illustré Jane Roy, codirectice générale, London Food Bank. « La pandémie est une source énorme de stress et de préoccupations pour beaucoup de personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire dans la région. Si l'été nous a appris quelque chose, c'est bien qu'il est impossible de mettre la faim en quarantaine. Merci, Rogers, d'être là lors des moments importants! »

« La COVID-19 a changé la façon dont nous vivons, travaillons et communiquons, en plus d'affecter considérablement les personnes les plus vulnérables de notre communauté », a indiqué Wendi Campbell, chef de la direction, The Food Bank of Waterloo Region. « Grâce au soutien de Rogers et de son initiative Nourrir à coup sûr, nous sommes en mesure d'offrir des paniers remplis de denrées aux programmes communautaires et aux agences partenaires pour qu'ils puissent concentrer leurs efforts à offrir un service de livraison sécuritaire. Merci aux membres de l'équipe Rogers et à leurs proches d'être venus nous prêter mainforte afin de contribuer à cette cause importante. »

« Merci à Rogers et à la London Food Bank, qui se sont unies pour appuyer les personnes dans le besoin au sein de notre communauté », a souligné Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord. Cette initiative symbolise parfaitement le potentiel positif et les possibilités qui peuvent découler d'un tel partenariat. L'insécurité alimentaire s'avère un défi pour plusieurs dans notre ville, en particulier pendant la crise de la COVID-19. La campagne « Nourrir à coup sûr » représente l'un des moyens qui s'offrent à nous pour affronter cette réalité : des gens solidaires qui donnent de leur temps afin d'aider leurs concitoyens. »

« Le soutien offert à la communauté grâce au projet Nourrir à coup sûr est incroyable », a déclaré Monte McNaughton, ministre ontarien du Travail, de la Formation et du Développement des compétences et député provincial de Lambton-Kent-Middlesex. « Je sais que l'aide apportée par les bénévoles de Rogers sera extrêmement importante pour les 25 000 personnes profitant de cet élan de générosité. C'est un travail incroyable. »

« La ville de London est ravie d'accueillir le programme Nourrir à coup sûr de Rogers, surtout parce qu'il vise à appuyer les immenses efforts de la London Food Bank dans la distribution de denrées alimentaires aux citoyens de London qui en ont le plus besoin », a exprimé Josh Morgan, maire par intérim et conseiller (quartier 7) de la ville de London. « Le travail sans relâche de la London Food Bank pour soutenir notre population plus vulnérable s'est particulièrement fait sentir pendant la pandémie. L'aide complémentaire apportée par le programme Nourrir à coup sûr de Rogers donnera un important coup de pouce à notre banque alimentaire locale, laquelle pourra encore mieux servir les gens de London. Nous sommes très reconnaissants envers Rogers pour cette contribution. »

Le programme Nourrir à coup sûr fait partie du Projet 60 , une initiative d'un an qui vise à souligner le 60e anniversaire de Rogers en bâtissant un Canada encore plus fort et en redonnant à la population. Rogers atteindra ces objectifs en donnant du temps et de l'argent et en facilitant les efforts de financement, ainsi qu'en investissant dans notre pays et dans les réseaux pour garder nos clients connectés. Pour donner vie à ces engagements, nous nous associons à des organismes communautaires comme Banques alimentaires Canada, Hébergement femmes Canada, Grands Frères Grandes Soeurs et Pflag; nous remettons des dons communautaires Ted Rogers pour soutenir les organismes qui aident les jeunes à réussir à l'intérieur comme à l'extérieur des salles de classe; nous investissons dans une équipe de Service à la clientèle entièrement basée ici et dans nos réseaux afin d'aider l'économie canadienne à prospérer et à croître; et nous donnons à la prochaine génération accès à l'éducation et au soutien dont elle a besoin pour se façonner un brillant avenir. Le Projet 60 cherche à susciter l'espoir, ici même, dans les communautés canadiennes où nous vivons.

Et cette année, grâce à des initiatives comme Nourrir à coup sûr, notre famille Rogers, qui compte 25 000 membres, y compris ici en dans le Sud-Ouest de l'Ontario, se serrera les coudes pour faire un nombre record de 60 000 heures de bénévolat. En passant à l'action, nous serons solidaires de ceux qui ont le plus besoin de nous, veillant ainsi à ce que tous les Canadiens aient l'occasion de découvrir un quotidien meilleur que celui d'avant.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l'objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d'ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Dans la dernière décennie, le réseau a reçu et distribué plus de 635 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé près de 70 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Consultez www.banquesalimentairescanada.ca pour en savoir plus.

