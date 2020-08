Siemon propose une protection physique efficace et rentable pour les réseaux grâce aux nouvelles fiches de connexion LockITMD





WATERTOWN, Connecticut, 20 août 2020 /CNW/ - Siemon, l'un des principaux spécialistes mondiaux des infrastructures réseau, a annoncé aujourd'hui le lancement des nouvelles fiches de connexion de catégorie 6 et de catégorie 6A de son système LockITMD, qui empêchent les déconnexions involontaires ou non autorisées au sein d'un réseau.

Les fiches de connexion LockIT de Siemon, qui sont disponibles au format blindé ou non blindé pour la catégorie 6A et au format non blindé pour la catégorie 6, peuvent être librement insérées dans une prise RJ45 à l'emplacement d'un appareil terminal ou à un tableau de connexions, mais la clé de câble LockIT fournie est nécessaire pour les débrancher. Elles sont idéales pour empêcher la déconnexion de dispositifs tels que les caméras de sécurité, les terminaux de point de vente, les kiosques en libre-service, les écrans numériques et d'autres dispositifs dans les espaces accessibles au public comme les écoles, les magasins de détail, les centres de transport, les lieux d'accueil et les hôpitaux.

Les câbles LockIT sont également idéaux pour protéger les connexions réseau critiques dans les centres de données et les espaces de télécommunication. Ils sont proposés en deux modèles, soit en 26 et 28 AWG, le 28 AWG offrant un diamètre plus petit pour une meilleure circulation de l'air et une plus grande flexibilité dans les zones de connexion à haute densité. La grande longueur de la clé de câble LockIT facilite également le déverrouillage des câbles dans de tels espaces restreints. Tous les câbles LockIT sont dotés d'une gaine transparente discrète qui assure un bon assouplissement de courbe et d'une languette de verrouillage rouge vif qui facilite l'identification des connexions sécurisées.

« Étant donné que le nombre de dispositifs en réseau est plus élevé que jamais, il est essentiel de protéger les connexions de manière rentable et d'empêcher les déconnexions non autorisées dans les espaces publics pour assurer la sécurité des réseaux et des dispositifs qui y sont connectés », explique Susan Cocco, chef de produit chez Siemon. « Non seulement notre système LockIT est idéal pour les espaces publics, mais il ajoute également une couche de sécurité supplémentaire dans les espaces réseau critiques. LockIT offre une solution simple mais abordable, facile à mettre en place et très conviviale pour un large éventail d'applications et de marchés verticaux. »

Les câbles LockIT sont dotés de l'isolateur métallique breveté de Siemon et d'une barre de chargement interne pour des performances de transmission supérieures de catégorie 6 et de catégorie 6 A. La technologie PowerGUARD intégrée, avec une température de fonctionnement plus élevée de 75 °C, améliore également la dissipation de la chaleur dans les applications d'alimentation à distance, y compris la PoE et l'alimentation électrique par HDBaseT (PoH). Les fiches de connexion LockIT font partie du système LockIT de Siemon, qui comprend des verrous de prises LC et RJ45 sécuritaires de couleur jaune vif qui sont librement insérés et verrouillés dans toute prise RJ45 ou adaptateur de fibre optique LC conforme aux normes pour bloquer l'accès au port, tout en offrant une apparence propre sans obstruer les prises adjacentes ou dépasser de la façade de la prise.

Pour en apprendre davantage sur les verrous et fiches de connexion sécuritaires du système LockIT de Siemon, consulter le nouveau catalogue électronique amélioré de l'entreprise à l'adresse suivante : ecatalog.siemon.com.

À propos de Siemon

Fondé en 1903, Siemon est un chef de file industriel spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions et de services d'infrastructure informatique de haute qualité et de haute performance pour les centres de données, les réseaux locaux et les bâtiments intelligents. Basé dans le Connecticut, aux États-Unis, et fort d'une expertise commerciale, technique et logistique couvrant 100 pays, Siemon propose les suites les plus complètes de systèmes de câblage en cuivre et en fibre optique, de baies, de bâtis, de gestion de câbles, de systèmes d'alimentation et de refroidissement pour centres de données et de solutions de gestion d'infrastructures intelligentes.

