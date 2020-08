Avis aux médias - Investissement en tourisme pour la région de la Montérégie





QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, et le député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond, invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse qui se tiendra le 21 août 2020, à 10 h, au cours de laquelle sera dévoilé un investissement en tourisme pour la région de la Montérégie.

Suivra une séance de captation d'images, à 10 h 30, alors que la ministre Proulx visitera le Sentier des chouettes et assistera à une démonstration.

Afin d'éviter les rassemblements et de se conformer aux règles de distanciation physique, il est demandé aux journalistes et aux caméramans de confirmer leur présence au préalable à l'adresse courriel sandra.oconnor@tourisme.gouv.qc.ca, et ce, avant le 21 août, à 8 h.

Une grande importance sera accordée au respect des règles de distanciation physique et des autres mesures d'hygiène. Ainsi, il sera essentiel de suivre les indications des responsables qui seront sur place.

Date : Le vendredi 21 août 2020



Heure : 10 h



Lieu : Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (Chouette à voir!) Au chapiteau près de l'amphithéâtre 875, rang Salvail Sud Saint-Jude (Québec) J0H 1P0



Activité : 10 h 30 Visite du Sentier des chouettes suivie d'une démonstration

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 11:11 et diffusé par :