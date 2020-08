Une entreprise remercie ses employés en encourageant l'achat chez nous





Un geste apprécié, un choix simple et réfléchi.

MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Encourager l'achat au Québec est plus que des paroles pour Galderma Canada. C'est pour eux une façon de remercier leurs employés pour les efforts déployés et les sacrifices faits durant la pandémie qui nous affectent tous. Tout récemment, Galderma a approché Acheter Québec, une jeune entreprise dédiée à l'achat local, pour offrir à plus de 350 de ses employés des bons d'achat Acheter Québec.

L'équipe d'Acheter Québec est très fière de soutenir l'effort de Galderma qui, en remerciant ses employés, encourage l'achat chez nous. Les gens d'Acheter Québec reconnaissent que le geste de Galderma arrive à point alors qu'on s'apprête à lancer une campagne de mise en valeur du site auprès des marchands du Québec et des gens d'ici cherchant à les encourager.

Acheter Québec met tous les efforts pour élargir son offre, en soutenant tous les types de marchands, du fabricant et commerçant local, à l'entreprise oeuvrant dans le domaine de l'hospitalité partout au Québec. Acheter Québec est désireuses d'aider à bâtir cette offre commune de biens et services à des prix abordables.

Se joindre à Acheter Québec n'est pas coûteux pour le marchand. La plateforme, hébergée ici, au Québec, a été conçue pour être économique, en prônant l'efficacité et la facilité d'utilisation.

Depuis son lancement en mai dernier, le nombre de commerçants qui y affichent leurs produits et services n'a cessé d'augmenter. Les consommateurs peuvent naviguer via les multiples catégories d'articles ou faire une recherche par mot clé. L'objectif principal de l'entreprise est d'augmenter la visibilité de nos commerçants en tous genres, ceux qui n'ont pas de site transactionnel ou ceux qui désirent augmenter leur présence virtuelle.

« La création de la plateforme est un élan de solidarité envers le Québec. Nous sommes conscients que la crise mondiale que nous vivons en ce moment limite énormément le commerce. Nous avons donc créé une solution qui permet aux commerçants de vendre leurs produits, sans avoir à ouvrir leurs propres boutiques en ligne. », explique Stéphane Ouellette, président chez Acheter Québec.

Les entreprises locales voulant, comme Galderma, remercier leurs employés tout en encourageant l'achat local peuvent faire l'acquisition de Chèques Cadeaux d'Acheter Québec. Chaque utilisateur pourra, s'il le désire, se créer un compte afin que la plateforme enregistre ses recherches et lui présente des produits d'entreprises susceptibles de lui plaire.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de la plateforme, pour s'y inscrire en tant que marchand ou pour simplement voir les nombreux produits présentés, visitez acheterquebec.com. Notre équipe de soutien est présente tous les jours, de 9 h à 17 h, pour répondre à vos questions ou pour vous aider les commerçants à se mettre en page. Contactez-nous au (450) 323-0255.

À PROPOS D'ACHETER QUEBEC

Acheter Québec est une entreprise fondée ici par des entrepreneurs d'expérience dans les domaines de la technologie et du commerce de détail. Pour s'assurer d'une vision neuve et alerte aux tendances du jour, l'équipe s'est adjoint le dynamisme de jeunes en formation universitaire au HEC. En seulement quelques semaines d'activité en ligne, le site héberge déjà plus de 15,000 produits provenant de plus de 200 marchands. Il est suivi par plusieurs milliers de Québécois sur Instagram, Facebook et autre média sociaux.

Acheter Québec, c'est local, c'est ici?!

À PROPOS DE GALDERMA

Galderma, la plus grande société mondiale indépendante de dermatologie a été créée en 1981 et est maintenant présente dans plus de 100 pays, avec un vaste portefeuille de produits de médicaments sur ordonnance, de solutions esthétiques et de produits de soins aux consommateurs. L'entreprise s'associe aux praticiens de la santé du monde entier pour répondre aux besoins des gens quant à la santé de leur peau, et cela tout au long de leur vie. Galderma est un leader dans la recherche et le développement scientifique et médicalement prouvé de solutions pour la peau. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.galderma.com.

acheterquebec.com

SOURCE Acheter Québec

Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 11:02 et diffusé par :