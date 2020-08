Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d'eau pour assurer des services adéquats et relancer l'économie





MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec prennent des mesures concrètes pour répondre aux besoins des collectivités en investissant dans des projets d'infrastructures vertes dans toutes les régions du Québec. Les deux gouvernements ont pour priorité d'offrir aux municipalités des infrastructures d'eau modernes et efficaces.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ont annoncé des contributions conjointes de plus de 637,8 millions de dollars qui serviront à réaliser 280 projets municipaux d'approvisionnement en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de traitement des eaux usées dans les différentes régions du Québec. Ces projets comprennent notamment la remise en état de conduites d'eau, de stations de pompage et d'installations de traitement d'eau, ainsi que la construction de nouvelles installations.

Le gouvernement fédéral investit 318,9 millions de dollars dans ces projets sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y investit plus de 318,9 millions de dollars provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU).

Investissement fédéral-provincial de 86 millions de dollars pour la région de Montréal

Lors de l'annonce d'aujourd'hui, les ministres McKenna et Laforest, en compagnie de Francis Scarpaleggia, député de la circonscription Lac-Saint-Louis et de Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, ont dévoilé les douze projets qui visent à moderniser les infrastructures d'eau dans la région de Montréal, soit onze à Montréal et un à Senneville.

Ces projets permettront de remplacer plus de 70 kilomètres de conduites d'eau et de restaurer les tronçons de rues touchés par ces travaux. Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec y investissent chacun 43 millions de dollars.

D'autres annonces suivront pour fournir de plus amples détails quant aux projets d'infrastructures d'eau qui sont approuvés dans les autres régions du Québec.

« Pour bâtir des collectivités en santé, il faut investir dans les services essentiels. En collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux, nous veillons à ce que les Québécois aient accès à des réseaux fiables et sécuritaires d'eau potable et de traitement des eaux usées. Des infrastructures d'eau modernes et efficaces sont nécessaires pour favoriser des collectivités saines et résilientes partout au Québec. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus fortes. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« À LaSalle-Émard-Verdun, nous avons la chance de profiter du canal Lachine et du fleuve Saint-Laurent. L'eau joue un rôle important pour les citoyens, mais aussi pour la vitalité économique de notre circonscription. Je suis fier d'accueillir ma collègue la ministre McKenna au Complexe de l'usine d'eau potable Atwater et que notre gouvernement investisse dans la relance économique de Montréal et dans un Canada à la fois plus vert et plus prospère. »

L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, député de la circonscription de LaSalle--Émard--Verdun

«?Notre gouvernement souhaite relancer l'économie du Québec, de ses régions et de ses municipalités, laquelle a durement été éprouvée au cours des derniers mois. L'annonce que nous effectuons aujourd'hui s'inscrit dans cette volonté et contribuera assurément au développement de milieux de vie prospères. Nous continuerons à travailler de près avec nos précieux partenaires municipaux afin de moderniser nos infrastructures et ainsi offrir aux Québécois des services de qualité. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je sais à quel point les investissements gouvernementaux sont essentiels pour les municipalités, petites et grandes. Les travaux qui seront réalisés à Montréal et à Senneville, grâce à cette importante aide financière, permettront non seulement de moderniser des infrastructures vieillissantes, mais aussi de réduire les pertes d'eau considérables dans les réseaux souterrains. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour l'économie et pour l'environnement! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le gouvernement du Canada a investi près de 5,7 milliards de dollars dans 777 projets d'infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le Canada .

a investi près de 5,7 milliards de dollars dans 777 projets d'infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le . Parmi ces contributions fédérales, plus d'un milliard de dollars servent au financement des infrastructures vertes au Québec, y compris les projets de renouvellement de conduites d'eau.

Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada , qui représente plus de 33 milliards de dollars, afin de financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés en vue d'augmenter les catégories de projet admissibles.

, qui représente plus de 33 milliards de dollars, afin de financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. Les volets existants du programme ont également été adaptés en vue d'augmenter les catégories de projet admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres paliers de gouvernement dont les finances ont été considérablement touchées par la pandémie en permettant d'augmenter la part fédérale des coûts des projets d'infrastructure publique.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités alors qu'elles mettront en oeuvre des solutions innovatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus liés à la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

Le Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d'agrandissement ou d'ajout d'infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées. Ces travaux permettront de contribuer au maintien de services municipaux ou à la mise aux normes réglementaires d'infrastructures d'eau potable ou d'eaux usées. Il comporte une enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars. Deux autres appels de projets sont prévus en 2022 et en 2024.

en 2024. Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

