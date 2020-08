Espace pour la vie annonce la grande réouverture du Biodôme de Montréal





LES RETROUVAILLES AURONT LIEU LE 31 août 2020

MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - C'est maintenant officiel : les portes du Biodôme de Montréal s'ouvriront de nouveau au public le 31 août 2020 et Espace pour la vie invite la population à réserver dès maintenant ses billets pour célébrer ces retrouvailles. Dans ce lieu iconique à l'architecture grandiose retrouvée, se dévoilera bientôt une expérience renouvelée, multisensorielle et plus immersive à travers les cinq écosystèmes des Amériques. Les visiteurs profiteront de points de vue radicalement différents sur les écosystèmes à partir d'une toute nouvelle mezzanine baignée de lumière. Ils découvriront des programmes éducatifs totalement repensés pour inspirer le passage à l'action en faveur de la biodiversité. Ils auront également la chance d'en apprendre plus sur le travail que font les équipes du Biodôme en coulisses pour assurer le bien-être et les soins des animaux. Bref, de belles retrouvailles qu'il ne faudra surtout pas manquer?!

« Après plus de deux ans de travaux, nous retrouvons notre Biodôme, plus beau, plus pertinent et plus informatif que jamais! Trente ans après son ouverture, le Biodôme joue toujours un rôle de premier plan dans la mise en valeur de nos écosystèmes et nous rappelle à quel point la biodiversité est fragile et précieuse. Depuis un an, j'ai le grand honneur d'être Ambassadrice mondiale de la biodiversité locale d'ICLEI et de travailler à faire de la protection de la biodiversité un enjeu mondial auquel l'ensemble de la population peut adhérer. Une façon de faire de cet enjeu primordial une cause commune, c'est de montrer concrètement ce qu'est la biodiversité et ce qu'elle nous apporte au quotidien. Et c'est exactement ce que fait le Biodôme. Une visite au Biodôme nous rappelle la chance que nous avons de vivre sur une terre dotée d'une biodiversité si riche et met en lumière la grande responsabilité que nous avons de la protéger », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« La migration du Biodôme, ce n'est pas une transformation de façade. C'est une migration dans notre façon d'aborder nous-mêmes notre relation avec la nature. La pandémie actuelle nous prouve une fois de plus à quel point nous avons besoin de la nature, mais aussi à quel point nous nous sommes déconnectés d'elle » a précisé Charles-Mathieu Brunelle, directeur d'Espace pour la vie, ajoutant « se reconnecter à la nature, l'aimer, mieux la connaître et la comprendre sont les premiers pas d'un mouvement devenu crucial en faveur de sa protection. Notre objectif est d'inspirer le plus de gens possible à emboîter le pas avec nous ». Cliquez ici pour voir la vidéo



Une architecture grandiose

D'entrée de jeu, le visiteur sera frappé par la splendeur du bâtiment d'origine. Il aura envie de ralentir le pas, le regard tourné vers la voûte d'où abonde la lumière naturelle. Puis, il remarquera cette immense paroi blanche toute en courbes et en sobriété qui enveloppe dorénavant les écosystèmes. Une sobriété qui contraste volontairement avec les écosystèmes vivants pour mettre en valeur toute leur beauté et créer un espace de « décompression » entre le milieu urbain et cette oasis de nature. Pour rendre l'expérience encore plus immersive et multisensorielle, les concepteurs ont repensé jusqu'à l'accès aux écosystèmes : d'abord, on entend et on sent, puis on franchit l'entrée et on voit?!

Du nouveau dans les habitats

Chaque écosystème apporte son lot de nouveautés. Par exemple, la vue sur la cime des arbres de la Forêt tropicale humide révèle des beautés de la nature jusque-là peu visibles. Le Golfe du Saint-Laurent, avec son air salin et ses oiseaux en vol, se laisse découvrir en arpentant les nouvelles passerelles qui mènent à la mezzanine. L'Érablière des Laurentides offre une nouvelle perspective sur l'habitat du lynx. Et le nouveau tunnel et mur de glace de l'écosystème des régions subpolaires garantit quelques petits frissons?!

Une application mobile pour favoriser l'immersion

Le Biodôme a fait un choix audacieux en remplaçant les traditionnels panneaux d'interprétation par une toute nouvelle application mobile qui favorisera l'immersion dans la nature par une variété de moyens. Cette application permettra au visiteur de se balader comme en nature et d'avoir à portée de main une foule d'informations sur les sujets qui l'intéressent.

Au terme de cette nouvelle aventure, Espace pour la vie fait le pari de contribuer à la réflexion et au cheminement de ses visiteurs en faveur de la nature et de sa biodiversité. Ne protège-t-on pas ce que l'on aime??

Les concepteurs derrière cette remarquable transformation

À l'issue d'un concours international d'architecture élaboré et mis en oeuvre par Espace pour la Vie et le Bureau du design de la Ville de Montréal, le projet Migration du Biodôme a été confié au consortium suivant :

KANVA : Architecture (concepteur principal et coordonnateur), muséologie, scénographie et mobiliers, en collaboration avec NEUF architect(e)s

Bouthillette Parizeau : Ingénieur électromécanique

NCK inc. : Ingénieur structure

NOUVEAU?! BILLETS DE VISITE À HEURE FIXE

Pour découvrir le nouveau Biodôme à votre rythme,

vous devez sélectionner une heure de visite fixe au moment d'acheter vos billets.

Réservez tôt pour obtenir l'heure de visite souhaitée.

*Notez que la capacité d'accueil du musée a été réduite en raison de la Covid-19.

Les billets sont déjà en vente à espacepourlavie.ca

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT

notre nouvelle application mobile avant de vous rendre et

soyez fin prêt pour l'aventure?!

iOS | Android

MESURES SPÉCIALES PENDANT LA COVID-19

Le port du couvre-visage est obligatoire.

Prenez connaissance des autres mesures actuellement en place

pour assurer votre sécurité et celle de nos employés.

espacepourlavie.ca

