Mise à jour - Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 20 août 2020





QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 20 août 2020. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Étude des crédits budgétaires - Relations avec les Québécois d'expression anglaise Heure : 10 h Lieu : Salon Rouge

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



Étude des crédits budgétaires - Jeunesse Heure : 11 h Lieu : Salon Rouge

Assemblée nationale du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3



Entretien téléphonique avec le premier ministre français, M. Jean Castex (fermée aux médias) Heure : 13 h Lieu : Entretien téléphonique



Rencontre avec la déléguée générale du Québec à Paris, Mme Michèle Boisvert (fermée aux médias) Heure : 13 h 30 Lieu : Cabinet du premier ministre

835, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1A 1B4



Rencontre au cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec, L'honorable J. Michel Doyon (fermée aux médias) Heure : 15 h Lieu : Cabinet du Lieutenant-gouverneur du Québec

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A1

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, du ministre de la Justice, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme parlementaire, M. Simon Jolin-Barrette, et du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.

