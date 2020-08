Gildan publie le rapport ESG 2019





MONTRÉAL, 20 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) annonce la publication de son 16e rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), disponible sur ResponsabiliteAuthentique.com, le site Web de la Société dédié à la responsabilité corporative. Le rapport ESG 2019, préparé conformément aux normes de la Global Reporting Initiative (GRI) : option Critères exhaustifs, présente l'approche et l'engagement de Gildan en matière d'ESG, y compris les points saillants des résultats de l'entreprise en 2019, les priorités clés et les engagements futurs en vue de réaliser sa vision de Repenser le vêtement®.



En 2019, la Société a continué à se concentrer sur les progrès à accomplir pour atteindre ses objectifs de 2020, centrés sur trois piliers de la Responsabilité Authentique® : Prendre soin de nos employés, Préserver l'environnement et Créer des communautés fortes.

« Je suis fière de présenter notre rapport ESG 2019 », a déclaré Claudia Sandoval, vice-présidente de la citoyenneté d'entreprise chez Gildan. « Notre stratégie de posséder et d'opérer nos installations nous a donné la capacité d'offrir des emplois gratifiants, des environnements de travail sûrs et sains, et la possibilité de mettre en oeuvre des solutions environnementales innovantes dans nos activités tout en améliorant continuellement la vie des communautés où nous exerçons nos activités. D'autant plus qu'en ces temps incertains, notre intégration verticale nous permet de minimiser les perturbations dans notre chaîne d'approvisionnement et nous permet de tirer parti de notre excellence en matière de fabrication pour adapter notre entreprise à cet environnement changeant », poursuit-elle.

Réaccréditation de la FLA

En juillet 2019, le programme de conformité sociale de Gildan a été réaccrédité par la Fair Labor Association (FLA) pour la deuxième fois, après être devenu le premier fabricant de vêtements de sport de base à recevoir cette accréditation en 2007. Cette ré-accréditation fait suite à un examen approfondi de deux ans des pratiques et politiques de la Société qui sont en place pour garantir des pratiques de travail équitables dans toute sa chaîne d'approvisionnement mondiale.

Prendre soin de nos employés

Année après année, Gildan s'engage à maintenir des conditions et des pratiques de travail à la pointe de l'industrie sur chacun de ses sites dans le monde en créant des lieux de travail sûrs et ergonomiques, en respectant les droits de l'homme et du travail et la liberté d'association des employés, en renforçant l'autonomie des femmes et en offrant des avantages compétitifs. En 2019, 96 % des travailleurs de Gildan étaient représentés par des comités officiels de santé et de sécurité. La Société a fourni près de 2,5 millions d'heures de formation à ses employés et a investi 13,9 millions de dollars dans des avantages sociaux supplémentaires, qui comprenaient des soins médicaux gratuits sur place, des programmes de vaccination et de médicaments, un congé parental, une aide financière, des repas subventionnés et un transport gratuit dans les installations de Gildan en Amérique latine et en Asie.

Dans le cadre de l'engagement global de la Société en faveur de la diversité et de l'inclusion, Gildan a également continué à mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes en poursuivant le déploiement de diverses possibilités de formation pour élever les femmes sur le lieu de travail à tous les niveaux de l'organisation et en renforçant ses relations avec des partenaires tels que Catalyst. Grâce à ces initiatives, Gildan vise à contribuer à l'élévation et à l'autonomisation des femmes sur le lieu de travail tout en supprimant les obstacles auxquels elles peuvent être confrontées.

Préservation de l'environnement

Sur le plan environnemental, Gildan a entrepris et réalisé de nouveaux progrès dans le cadre de diverses initiatives l'année dernière, et a atteint rapidement deux de ses objectifs pour 2020, relatifs à l'intensité en eau et aux émissions de gaz à effet de serre (GES), qui représentent respectivement une réduction de 11,2 % et de 13,0 % par rapport à leur niveau de référence de 2015. Parmi les progrès réalisés en 2019, la Société a également poursuivi l'intégration de technologies plus efficaces sur le plan énergétique dans ses propres installations, achevé l'installation de son système de filtrage Biotop dans toutes ses usines de textile et de chaussettes au Honduras, et continué à remplacer le combustible de soute par la biomasse pour la production d'énergie. Gildan a également lancé sa politique mondiale actualisée en matière d'environnement et d'énergie, qui contribuera à renforcer la performance environnementale, l'une des principales priorités de la Société. En 2019, 44 % de la consommation totale d'énergie de Gildan était alimentée par des ressources renouvelables, un domaine qui continuera d'être une priorité pour nous au cours des prochaines années.

Créer des communautés fortes

Gildan estime également qu'il lui incombe de participer activement aux communautés dans lesquelles elle opère, en commençant par acheter localement chaque fois que cela est possible ? une directive qui est mutuellement bénéfique, en réduisant les délais et les coûts pour la Société tout en favorisant la croissance économique. En 2019, plus de 3 700 fournisseurs locaux en Amérique latine et au Bangladesh ont bénéficié de la présence de la Société dans la région, et Gildan a acheté pour plus de 260 millions de dollars de matériaux auprès de ces fournisseurs. La Société a également continué à mettre en oeuvre divers projets communautaires et a renforcé les partenariats significatifs avec des organisations afin de répondre aux besoins régionaux tout en redonnant aux communautés où elle opère. L'un de ces projets a été le renouvellement du partenariat de Gildan avec Room to Read pour aider à améliorer l'éducation et l'alphabétisation des filles et promouvoir l'égalité des sexes au Bangladesh. En 2019, les dons de Gildan aux causes communautaires se sont élevés à environ 1,5 million de dollars pour créer des impacts locaux durables.

Le rapport ESG 2019 est disponible ici .

Le sommaire du rapport ESG est disponible ici .

À propos de Gildan

Gildan est l'un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® Hammertm , Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l'entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'oeuvre et d'environnement dans toute la chaîne d'approvisionnement de la Société conformément à son programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d'affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com.

Demandes des investisseurs:

Sophie Argiriou

Vice-présidente, communications avec les investisseurs

sargiriou@gildan.com Demandes des médias:

Geneviève Gosselin

Directrice, communications et marketing d'entreprise

ggosselin@gildan.com







Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 10:20 et diffusé par :